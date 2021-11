El delincuente de 29 años que está acusado de haber matado el domingo por la tarde al kiosquero en Ramos Mejía, se arrepintió por los hechos que cometió y le pidió a la Justicia que no le den condena perpetua.

Leandro Daniel Suárez habló con el fiscal de la causa y le rogó que no le den prisión perpetua por lo cometido. No obstante, el delincuente no quiso declarar aunque continuará detenido en la espera de las pericias.

Por su parte, ya el hombre de 29 años, también cuenta con antecedentes, por lo que a la hora de decretarse su pena esto se tendrá en cuenta. En el año 2020 Suárez cumplió una condena por robo agravado y hurto.