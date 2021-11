Este jueves será el acto de cierre de campaña del oficialismo en Provincia de Buenos Aires y el principal orador, en el evento que se llevará a cabo a las 6 de la tarde en el Parque Néstor Kirchner, de la localidad de Merlo, será el presidente Alberto Fernández. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, aún no confirmó su presencia allí ni en el bunker en el Distrito Cultural C el domingo, pero desde su entorno ya aseguraron que, si bien evoluciona de forma óptima luego de la operación a la que fue sometida el jueves pasado, no viajará a Santa Cruz a emitir su voto, como siempre lo hizo, porque así lo recomendaron sus médicos. En los últimos momentos de la campaña, el Presidente decidió hacer lo mismo que viene haciendo tras la derrota en las PASO: recorridas cara a cara con los ciudadanos en el conurbano bonaerense. Este miércoles, por ejemplo, realizó la última "microacción" en Lomas de Zamora donde, junto con el gobernador, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde y la candidata a diputada, Victoria Tolosa Paz, recorrieron la fábrica Jeluz y conversaron con jóvenes. Allí el mandatario expresó que “estamos para cuidar a los trabajadores argentinos”.

A tres días de las elecciones, rodeado de militantes y vecinos del conurbano bonaerense, Fernández destacó que el objetivo del oficialismo es “darles a todos y a todas la posibilidad de que tengan trabajo” y recordó que “en la gestión anterior decían que no crecía el desempleo porque había emprendedores, pero esas personas se las rebuscaban para sobrevivir y ese no es el camino, el camino es tener un empleo”. En ese sentido, pidió que “no hagamos habitual la pobreza, porque nadie puede dormir en paz sabiendo que hay un pobre en la Argentina”. En Casa Rosada, agregaron que "la mejor encuesta es la gente", y que para eso sirvieron las recorridas.

El acto oficialista, que en un principio iba a oficiar de cierre a nivel nacional, cambió su modalidad. Luego de discutir si se haría o no en Lanús, decidieron que iba a llevarse a cabo el sábado de la semana pasada en Merlo --distrito que conduce Gustavo Menéndez-- y que estarían invitados todos los gobernadores del FdT. Sin embargo, tras la noticia de la operación de la vicepresidenta decidieron pasarlo para este jueves, con el objetivo de darle más tiempo para recuperarse y que pueda estar presente. La incógnita es si finalmente la vicepresidenta estará o si seguirá más días en reposo. Una de las opciones que se barajan es que envíe un video.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, ya confirmó que no irá al acto en Merlo porque viajará a Tucumán para votar y a participar del cierre de campaña de su provincia, donde además es el presidente del PJ. Quienes sí ya confirmaron su presencia son el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Kicillof, el jefe de bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner, y por supuesto, los candidatos. Aún resta saber si además del Presidente también habrá otros oradores. Están confirmados la mayoría de los intendentes del conurbano y movilizarán agrupaciones como La Cámpora y Movimiento Evita.

"Al pasarse del sábado al jueves, el problema es que la fecha coincide con los acto de cierre de muchas provincias. Por eso se decidió que el jueves el acto de Merlo sea solo el cierre de PBA", explicaron cerca del mandatario. La provincialización es el espíritu que la mesa territorial y política del Presidente quiso darle a este tramo de la campaña después del magro resultado en las elecciones primarias. "Cada gobernador y cada intendente son los jefes de campaña de sus distritos", repetían tras la derrota.

Las "microacciones"

Cerca de Fernández explican que las recorridas que el mandatario comenzó a realizar después de las PASO le sirvieron "para ver cara a cara y escuchar de primera mano las inquietudes de las personas". El Presidente expresó que la idea fue de él y que nació por la necesidad de comprender el resultado electoral. Los reclamos, en su gran mayoría, explican que estaban vinculados a temas de inseguridad, precios y educación. "El gobierno tomó nota, escuchó y accionó", indicaron en Balcarce 50.

El propio Fernández en muchas ocasiones daba a los vecinos su número de teléfono y se comunicaba con ellos personalmente tras las recorridas. También conversaba con los distintos ministros de su gabinete para ofrecer respuestas puntuales a los problemas que anotaba en su libreta. Ese fue el caso de vecinos de Moreno a los que luego de visitarlos los recibió en Casa Rosada junto a la titular de Aysa, Malena Galmarini, para comentarles del inicio de "plan maestro" que llevarán adelante desde el ente para mejorar el sistema cloacal. Lo mismo sucedió con maestros de Temperley que había ido a visitar y que luego recibió en Casa de Gobierno junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk, para pensar estrategias de regreso a las aulas.

En el tramo final, el mandatario centró sus microacciones en la primera y tercera sección electoral de PBA, donde el oficialismo intentará mejorar sus resultados el domingo. Son territorios históricamente favorables para el peronismo, pero deberán mejorar su performance. El FdT espera que vayan a votar los dos millones y medio de personas que no fueron en las PASO y aseguran que militaron para ello.