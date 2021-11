La diputada provincial Natalia Ponferrada relató con crudeza el ataque que sufrió ayer en Antofagasta de la Sierra. En comunicación con el programa Cae el Telón de radio Ancasti, Ponferrada dio detalles de los hechos.

La referente del Frente de Todos, se encontraba junto a la coordinadora del Programa Sumar y candidata a diputada nacional, Yanina Vázquez y a la secretaria de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Planificación y Modernización de la Provincia, Anahí Costa, quien reemplazaría a Lucía Corpacci en la Cámara Baja de la Nación.



"Cuando llegamos a la esquina de la casa del padre del intendente, donde tienen el depósito de todas las cosas, nos encontramos con un montón de vehículo y filmamos", contó la diputada, quien había denunciado que seguidores del intendente Julio Taritolay (JxC), estaban repartiendo dádivas.

Ponferrada remarcó que encontrar el depósito fue confirmar lo que habían visto durante todo el día: "camionestas y camiones repartiendo colchones y bolsones". Y detalló: "Cuando la gente que estaba adentro se dio cuenta que estábamos filmando, no les gustó y se pusieron como locos. Empezaron a agredirnos verbalmente. ¡Agárrenla!, ¡agárrenla!, gritaban: ¡váyanse!, ¡la vamos a matar!, relató la diputada.

En ese momento decidieron irse, contó la diputada: "Quisieron manoterarle el celular a Anahí Costa. Hicimos media cuadra, y cuando doblamos la esquina se nos vino una horda de gente 5, 7, 10, me agarraron de atrás, quisieron romper el teléfono, me agacho para alzanzarlo, me golpean, me inmovilizan agarrándome de la cabeza. Me lavantó alguien de los chicos que nos estaban acompañando y agradecieron al otro compañero con un golpe en la cara, le hicieron un tajo en la frente. La que me agradió a mí fue una mujer. Después vino un hombre, nos tiraron piedra, frente a la gendarmería frente a la puerta de la casa del intendente", contó Ponferrada.

"Quedó abierta la llamada al comisario de la policía quien escuchó los gritos y envió un patrullero", lo cual puso fin a las agresiones.

Ataque misógino y violento

La organización ddel PJ Mujeres por la igualdad, emitió un comunicado donde califica la agresión a la diputada Natalia Ponferrada de "ataque misógino y violento".

Además, remarcaron que "Las mujeres políticas en el transcurso de la historia han tenido que enfrentar muchas dificultades para ejercer sus derechos políticos y militar por sus ideologías, y por estos días, a pesar de contar con leyes que nos protegen, continuamos recibiendo ataques de violencia de género en los espacios de la vida política".

También expresaron su solidaridad a las compañeras Natalia Ponferrada, Anahí Costa y Yanina Vazquez. Y afirmaron: "apoyamos todas las denuncias penales que se realicen por el ataque recibido y exigiremos que los agresores reciban las sanciones correspondientes".

En tanto, la Cámara Baja Provincial, Cecilia Guerrero, expresó en sus redes su repudio. Guerrero señaló que la violencia física y política que sufió Ponferrada fue "por parte de quienes en nombre del 'cambio´ someten a la comunidad a un sistema clientelar de corrupción y opresión".

Por último expresó: "Exhortamos a la Justicia al esclarecimiento de los hechos, e instamos a la oposicion a respetar las libertades políticas de la ciudadania en un marco de pluralidad democratica. Nuestra solidaridad con la Compañera agredida!"

Por su parte, la diputada provincial Adriana Díaz (FdT) también se sumó al rechazo: "Nuestro más absoluto repudio a las agresiones físicas y verbales sufridas en las últimas horas por nuestras compañeras Natalia Ponferrada, Yani Vázquez y Anahí Costa en la villa de Antofagasta de la Sierra", dijo.

Díaz se refirió también a otro episodio de violencia política ocurrdio en Andalgalá: "Del mismo modo, mujeres militantes de nuestro espacio fueron objeto de agresiones en Andalgalá. Nos solidarizamos ante estos lamentables hechos, en plena veda electoral, y exigimos el esclarecimiento y la actuación inmediata de la Justicia", concluyó.

https://www.pagina12.com.ar/381866-violencia-en-antofagasta