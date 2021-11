Este mes se fueron tres. Tres casas cerradas cual tres tristes tigres ahuecados iniciaron su duelo inmobiliario. Conos azules de silencio ensombrecen el barrio, persianas caídas como párpados, aberturas que no abren, relojes derretidos y espejos vacíos.

Borges no sólo se detuvo a mirar el río hecho de tiempo y agua, también comprendió el cambio incesante del universo ante la renovación de una publicidad de cigarrillos rubios en la cartelera de fierro de la plaza Constitución, de la misma manera, ante la inminente aparición de letreros de chapas, las palabras " se vende" o " se alquila", me darán las primeras señales de una serie infinita de cambios que irán apartando a mis clientes de toda la vida, del mundo real en el que todavía sigo trajinando.

¿Cuánto de cierto habrá en la frase que repito para amortiguar la pérdida? ¿El término cliente se limitará a un ejercicio contable en una cuenta de un frío balance o también incluirá conversaciones, visitas, encuentros? ¿Hasta dónde abarca la expresión "de toda la vida"? Si me baso en una cita de Dostoievski, "la segunda mitad de la vida de un hombre está hecha únicamente de los hábitos adquiridos en la primera mitad", entonces, cada lector de periódicos inició dicha costumbre mucho tiempo antes de habernos conocido y en efecto su romance con el papel fue un amor que lo acompañó durante toda su existencia.

Haydée parecía un hada empujada por la brisa del río levitando sobre el césped de su jardín, el más bello de Alberdi. Desde su tierra colorada natal, portaba la sabiduría en la yema de los dedos, tenía alma vegetal, charlaba con las plantas en los atardeceres. Hablaba sobre corazonadas, una memoria verde y una desconfianza extrema a toda inteligencia a contra vida. Aseguraba que todo se podía enseñar con un cuento. Leyendas guaraníes emplumaban su cuerpo con hojas de pindó. Con ella aprendí, entre otros términos, que mainumbí era colibrí, tupá, dios, aña, diablo y curucú, sapo. Prefirió permanecer entre sus helechos, antes que encerrarse al cuidado de algún hijo. Llevaba un celular colgado como crucifijo, sólo recibía llamadas de sus familiares, siempre atendía con la misma frase, "estoy viva todavía". ¿Cuántas veces habrá vibrado el teléfono en su cuello antes que llegaran a su encuentro?

Don Pablo llevaba grabada su sonrisa como un don del alma. Deportista de toda la vida, contaba que en los pueblos no había mucho por hacer más que jugar fútbol, básquet o pedalear. Estaban condenados a llevar una vida sana. Abrazó el ciclismo con la misma pasión con la que se unió a Elena, a quien nunca le perdonó que partiera tan temprano. Estaba convencido que el hombre sin pareja era un ser estúpido, en su caso, hacía más de treinta años que convivía con otra compañera, la soledad. Hablaba del cuerpo humano como si se tratara de un tubo de ensayo, cuidaba lo principal, pulmones, hígado y riñones para no tener que terminar postrado. Cuando la confusión comenzó a visitarlo por las tardes, terminó por adelantarle la noche. Podía andar, pero no sabía adónde ir. Quedó al cuidado de un vecino, usaba el diario para saber la fecha. La última vez que lo vi, estaba pedaleando en el patio sobre una bicicleta fija, lo saludé desde la vereda, creo que no me reconoció. Al llegar a la meta, ¿se habrá reencontrado con su Elena?

Se llamaba Adriana por Adriano. Particularmente adoraba su carácter de emperatriz y su encanto de estratega, su sentido del humor me alegraba el día. Debido a mi rigurosidad en la cobranza me reconocía como el único hombre que nunca le había fallado. Estricta en la elección de juegos de la mente, rechazaba los crucigramas tontos por considerarlos aburridos como maridos después de la luna de miel. Orgullosamente soltera, manejaba la ironía como pocas. Decía estar agradecida a la intervención de la Serena por el ministerio de educación del gobierno de aquellos años y el debido castigo como consecuencia de ser hija de padres ateos. Junto a compañeras que practicaban la religión judía debieron permanecer encerradas en la biblioteca cada sábado por la mañana durante todo el tiempo que duraba la misa destinada a normalizar el caos generado por la señorita Olga. Después de dicha vivencia, estaba en condiciones de asegurar que no había mejor escondite en el mundo que una biblioteca, ni mejor invento que un libro. Parada sobre dos pilares, la vida y la libertad, no era una mujer de caminar cojeando. Afirmaba que muy pocos textos le habían quitado el sueño, siempre había decidido dónde y cuándo usar la solapa como marcador para detener la lectura en el momento deseado, opinaba que perder el poder de decisión era declararse esclavo. La entristecía la esclavitud de los jóvenes frente a la tecnología, sufría al verlos perder autonomía, adictos a celulares. Resumía dicho pensamiento con una de sus ocurrencias, "las luces se encienden en el alma no en la mano". En el último tiempo se había abrazado a un sueño. Su sobrina mimada, secretaria en una petrolera en Houston, deseaba agasajarla en su residencia del país del norte. Su ilusión era más fuerte que el miedo al avión y a la pandemia. Estaba todo acordado, sólo le faltaba la visa. La decisión final no estuvo a cargo de ella. ¿Habrán muerto en el mismo instante, o su deseo todavía rondará por las habitaciones hecho fantasma?

Los canillitas nunca fuimos delivery, somos mucho más que eso. No llevamos pedidos a extrañas direcciones, visitamos casas, hogares, historias. En nuestros clientes vemos y sentimos el paso del tiempo, el mismo que nos traspasa a todos por igual. Hoy por la mañana revolotearon tres mainumbíes por el kiosco, tal vez fue el mismo ejemplar que se acercó en sendas ocasiones, pero me dejé llevar por una corazonada, las almas no sólo se esconden en las flores, también suelen refugiarse entre las páginas de los matutinos.

