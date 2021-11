El piloto Guillermo Ortelli, siete veces campeón de Turismo Carretera y uno de los máximos ídolos del automovilismo argentino, anunciará este martes su retiro de la categoría en la que brilló durante casi tres décadas, en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en la sede de la ACTC.

Ortelli, de 48 años, compitió por primera vez en la categoría más popular del automovilismo argentino en 1994 con un Ford, y a partir de 1997 pasó a manejar un Chevrolet, marca de la que es ídolo y con la que consiguió sus siete coronas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016). Sin embargo, en las últimas temporadas no consiguió ser competitivo y hace dos semanas anticipó que podía retirarse, algo que finalmente anunciará oficialmente este martes.

"Me empezó a surgir la posibilidad de dejar. Siempre dije que el día que eso me ocurriera, me iba a bajar y me voy a tomar un tiempito para analizarlo", explicó Ortelli en una entrevista con el programa Campeones.

"Estoy feliz con lo que hice en el Turismo Carretera y con la tranquilidad que siempre di todo. Me gusta cerrar una etapa y abrir otra, pero seguramente voy a estar ligado a la actividad. Siempre dije que el automovilismo me dio mucho y si puedo darle un poquito de todo eso, lo voy a hacer", dijo en aquel momento.