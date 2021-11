Los televidentes de la cadena Fox News presenciaron uno de los momentos más desopilantes que se recuerden a partir de la confusión de la presentadora Laura Ingraham en su diálogo con el analista político Raymond Arroyo. La conductora no supo distinguir el nombre de la serie You (Vos, en inglés), y pensó que Arroyo se dirigía a ella.

Arroyo hablaba en el programa The Ingraham Angle, en la cadena conservadora y en su columna se refirió a la serie You, que se emite a través de Netflix. La situación cómica que se suscitó se hubiera evitado de haber dicho "estaba viendo un episodio de la serie que se llama You, en Netflix...". En cambio, con total naturalidad, dijo: "Estaba viendo un episodio de You en el que hablaban de sarampión", lo cual se puede entender como "Estaba viendo un episodio tuyo".

Ingraham reaccionó: "Yo no me referí al sarampión". Arroyo respondió, sin darse cuenta de la confusión que generó: "No sé, estaba en You". Ingraham siguió sin entender: "¿Qué estaba en mí? ¿De qué estás hablando, Raymond? Nunca hicimos un debate sobre sarampión".

Arroyo retrucó: "Lo sé, lo sé, fue en You". "Raymond, nunca tuve sarampión". Arroyo trató de hacerla entender: "Fue en un episodio de un show, Laura". "¿Y cómo se llama el programa?" "¡You, Laura, You!" (que también se traduce como ¡Vos, Laura!"). Y agregó: "Se llama You".

Pero Ingraham no se dio por aludida: "Nunca hice un programa así, me rindo". Arroyo hizo un intento final: "Es un show que se llama You, en Netflix". Lo cual también se puede traducir como "Es un programa de Netflix que se llama como vos". A lo que la conductora preguntó: "¿Hay un show que se llama Laura en Neflix?"

Con un gesto de desazón, Arroyo cierra: "No importa, no puedo explicarlo". El desopilante intercambio duró un minuto y significó la publicidad más inesperada para la serie. El punto de la charla eran los antivacunas del coronavirus y el ejemplo de Arroyo versaba sobre el hecho de que en You (no en Laura Igraham) hay un caso de contagio de sarampión de parte de personas que se declaran antivacunas.