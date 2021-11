La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior (E.N.S. 2) Mariano Acosta, del barrio porteño de Balvanera, realizó este mediodía un abrazo simbólico y exigió al gobierno porteño seguridad, la reposición de las computadoras robadas, entrega del material que no llegó en la pandemia y "que deje de desfinanciar la educación pública", expresaron.



Tras el robo de 12 computadoras y 32 netbooks sufrido el pasado domingo durante la jornada electoral, docentes, auxiliares, directivos, padres y estudiantes, realizaron un abrazo simbólico a la escuela ubicada en Urquiza 277, en el que exigieron la inmediata "reposición de todo el equipamiento técnico robado".



Asimismo, exigieron que cada estudiante y docente tenga una computadora para "cursar dignamente" y afirmaron que con las 44 que había en el establecimiento no alcanza para las necesidades educativas. Además, reclamaron la disposición de los equipos que "no fueron entregados durante la pandemia".



Durante el act,o que comenzó pasadas las 12, denunciaron "falta de empatía y avasallamiento de los derechos de las instituciones públicas" y pidieron que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta "deje de desfinanciar la educación pública" sobre la privada y que "ayude a implementar medidas de seguridad, como que haya más caseros en la escuela".



"En los últimos años los nenes no recibieron las compus; las que usan quedan en la escuela y se comparten, con lo cual se entorpece el desarrollo tecnológico de la escuela", manifestó a Télam Valentina Herraz, ex alumna de la escuela y mamá de un niño que cursa el 4 grado.



Herraz señaló que "cuando nos enteramos de esto empezamos a ver qué había sucedido en varias escuelas Normales" y sostuvo que "es difícil pensar que haya pasado esto sin pensar que es un ataque a nuestra comunidad educativa". Precisó que "durante las elecciones hay fuerzas de seguridad en la institución".



Por su parte, Luisa Leguizamón, auxiliar de la escuela y casera desde hace 20 años, manifestó a Télam que el domingo en que sucedió el robo estaba presente en el establecimiento pero no estaba a cargo: "Estaba de vacaciones, salí a votar porque voto en otra escuela y al volver encontré papeles tirados arriba". "Eso me llamó la atención, di aviso pero me dijeron que no se podían mover porque estaban custodiando las urnas, pero no la escuela", relató.



La mujer detalló que antes de que se retirasen les pidió a las fuerzas de seguridad que revisaran la escuela y allí se encontró con puertas rotas y notó el robo. Leguizamón destacó que el material robado tiene mucha información de la comunidad educativa.



El robo de equipo informático del Mariano Acosta se suma a los denunciados en las últimas semanas en otros establecimientos escolares, entre ellos, el Lenguas Vivas y el Normal Vicente López y Planes, ambos de Palermo; el Normal Roque Sáenz Peña, situado en Córdoba al 1900, y la escuela "Salvador María del Carril", de Almagro.