"Hoy es un día oportuno para que demos inicio a la segunda etapa de nuestro Gobierno", sentenció el presidente Alberto Fernández frente a una Plaza de Mayo repleta por el Día de la Militancia, momento que aprovechó para agradecer a todos los militantes que trabajaron para revertir el domingo pasado el resultado de las PASO. "Tengo muy en claro que queda mucho por hacer, aunque nos acompañó muchos más gente", analizó el jefe de Estado y le advirtió a la oposición y los medios de comunicación: "El Presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en 2019".

El mandatario profundizó el análisis de las elecciones legislativas, tras la que se criticó al oficialismo por hablar de "un triunfo" a pesar de la derrota electoral en la mayoría de las provincias, y valoró que "el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencidos". "Hoy lo que estamos festejando acá es que la militancia le fue a levantar los brazos al que estaba desanimados, a convencer de que todavía queda tiempo para que la Argentina se ponga de pie", expresó.

El Presidente también criticó a la oposición por "cómo se prepararon para que esta semana sea un estallido" y enumeró los pronósticos fallidos que se replicaron en los medios de comunicación en la previa de las elecciones en un juego de preguntas con la Plaza que lo escuchaba: "Todos vimos cómo especularon con el dólar, ¿no? Cómo nos avisaron que iban a terminar con las indemnizaciones, ¿no? Cómo iban a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿todos lo escuchamos no?".

En ese tono, Alberto también recordó la editorial de "un periodista que se animó a decir que esta semana iba a haber una Asamblea Legislativa" para elegir a un nuevo presidente. "El Presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en 2019", les recordó. "¡Presidente! Alberto, presidente", le respondieron los militantes en Plaza de Mayo, donde también estuvieron presentes funcionarios del gabinete nacional, gobernadores e intendentes de todo el país junto a senadores y diputados nacionales y provinciales; y referentes de organismos de Derechos Humanos.

"Nos quedan muchas batallas por dar"

Tras agradecer a la militancia por el trabajo en la campaña electoral, el jefe de Estado avanzó en lo que serán los próximos dos años de gestión, que calificó como "la segunda etapa". "Nos quedan muchas batallas por dar como terminar con el problema de la deuda, enfrentar definitivamente a los formadores de precios para controlarlos y decirles basta, que el crecimiento que tanto añoramos llegue a cada rincón de la patria y que no se concentre en el centro del país sino que se vaya al norte y al sur", esbozó algunos ejes de trabajo.

Sin emabrgo, el presidente sostuvo que existe una prioridad: "El primer objetivo es recuperar la economía, poner en marcha la industria y llenarla de trabajadores, hacer que los ingresos se distribuyan igualitariamente entre todos los argentinos". Ante esa tarea, el mandatario nacional recordó que aún resta "terminar con el problema de la deuda", un anuncio que hizo la misma noche de las elecciones legislativa ante un inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para alcanzar esos objetivos, Fernández volvió a llamar al diálogo a la oposición --"que nos dejen boicotear, que nos dejen trabajar"--, por lo que marcó una diferencia con los referentes de la derecha que ya anticiparon su negativa. "Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios", apuntó al ex presidente y agregó: "Si Milei no quiere hablar que se quede encerrado con aquellos que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado".

"Creo que dentro de la lógica del diálogo y en la oposición anida en muchos la vocación de construir juntos el país que hace falta que se ponga de pie. Tenemos dos años por delante y voy a cumplir la palabra que empeñé en esta misma plaza. Voy a hacerlo en dos años porque la pandemia nos paralizó", aseguró Alberto y se comprometió: "Ante esta gran asamblea popular, me comprometó a concentrar todo mi esfuerzo para que la economía funcione al cien por ciento y que todos tengan un trabajo. Vamos a seguir trabajando para fortalecer, la salud y la educación pública y la tecnología".

2023

El presidente destacó la importancia de la construcción del Frente de Todos, que calificó como una "fuerza diversa" con comunes denominadores, pero convocó poner "los matices y las diferencias sobre la mesa para llegar al 2023 con toda la fuerza". En ese tono, el mandatario abrió la posibilidad de resolver las candidaturas de las próximas elecciones a través de las PASO: "Mi mayor aspiración es que en el año 2023, desde el primer concejal hasta el presidente de la república, lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos".



"Somos el frente de todos y todas; todos y todas hacemos falta", concluyó.