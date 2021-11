Natalia Oreiro presentó este viernes una nueva versión en clave de cumbia rioplatense de Me muero de amor, una de sus canciones más populares, que se hizo muy famosa gracias a la serie Muñeca Brava, que ella misma protagonizó hace más de 20 años.



La canción y el videoclip fueron grabados en conjunto por Oreiro y el cantante cordobés Juan Ingaramo. "Estoy muy feliz con esta iniciativa de Juan. Él me contó que escuchaba este tema cuando se preparaba para ir a la escuela y 20 años después me convocó para que lo cantáramos juntos", se emocionó.

En diálogo con AM750, Oreiro contó que le gusta mucho la música de Ingaramo y que disfruta mucho de la cumbia. "La canción quedó preciosa. Estoy muy agradecida y contenta de como quedó el resultado", contó Oreiro en una conversación con Víctor Hugo Morales.



"Bailar alegra el alma y quita las penas, al menos por un rato. En estos tiempos necesitamos pasarla bien. Tenemos que seguir cuidándonos pero poco a poco podemos encontrarnos con la gente que queremos. Necesitamos un poco de alegría y esta canción nos cae justo", agregó la cantante uruguaya.

Grupo Octubre · Natalia Oreiro

Por su parte, Ingaramo, mientras termina su gira nacional y se prepara para presentar su último disco en el Teatro Opera, se refirió a este tema como una de esas que "forman parte del 'soundtrack' de nuestras vidas". "Reversionar este clásico de las canciones de amor junto a Nati fue uno de los proyectos más lindos que me han tocado", expresó.



Natalia Oreiro, ciudadana rusa

A principios de noviembre Natalia Oreiro recibió el pasaporte que la convierte oficialmente en ciudadana rusa en una breve ceremonia en la Embajada de ese país en Buenos Aires. La cantante consideró que el gesto impulsado por el presidente Vladimir Putin significa "un puente cultural entre Rusia y el Río de la Plata".

"Estoy muy agradecida, emocionada. Siento que es un acto enorme de amor de ellos hacia mí, y de mí hacia ellos también, un acto de amor que lleva más de 20 años", resaltó Oreiro. "Las personas que nos dedicamos al arte atravesamos todas las barreras idiomáticas y culturales y creo que de eso se trata este día de hoy", agregó.

El debate por la Sputnik V

En este sentido, la cantante uruguaya se mostró crítica de los discursos anti vacunas en medio del combate contra la pandemia.

"Me da mucha pena pensar que la gente puede llegar a sentir miedo porque lo que más necesitamos en este momento es que la gente sienta claridad. Cuando el mensaje es confuso todos desconfiamos".

"Yo me di dos inyecciones de Sputnik pero me hubiera dado la vacuna que me hubiera tocado. De esta situación vamos a salir juntos y solidariamente. Esta situación es mundial. Las vacunas están aprobadas, lamento que se haya demorado tanto y que la gente pueda sentir miedo", remarcó la artista.