De un iceberg solo el diez por ciento de su volumen total es visible en la superficie. El resto permanece oculto en la borrosidad de las aguas heladas.

Las fuentes policiales indicaron, según las fuentes policiales, fuentes de la policía… Y así. Así la noticia inicial del supuesto enfrentamiento entre efectivos policiales y cuatro delincuentes en Barracas, Ciudad de Buenos Aires y un herido grave, y un arma encontrada, y las versiones de los investigadores. Lucas cumplía todas las condiciones para ser estigma para la policía, para ser baleado sin mediar palabra, para ser un delincuente muerto más de las estadísticas de eficiencia policial. Estadísticas y titulares que les hablan a las movilizaciones que piden mano dura, a la dirigencia política que no duda en democracia en reclamar pena de muerte, a quienes conversan en charla de café televisivo sobre un supuesto hartazgo social de la delincuencia y la inseguridad, en lugar de revisar historias y complejidades, de recalcar que la violencia estatal solo genera más violencia.

La noticia de los tiros policiales sobre Lucas y sus compañeros se escribió rápido con palabras conocidas: delincuentes, joven ladrón herido, inseguridad, balacera, persecución policial. Sentido estigmatizante de tantas voces periodísticas que, con más rapidez y búsqueda del espectáculo que trabajo, confían en las fuentes oficiales, a pesar de tener información directa de la familia de la víctima. Se habrían enfrentado, habrían huido, habrían disparado. Tras el uso del condicional, un periodismo que legitima todo tipo de afirmaciones y violencias. Y en una Ciudad del Gran Hermano donde todo parece filmado, pocos se preguntan por la falta de imágenes de este caso.

Pero Lucas no completaba la planilla entera para ser estigma mediático. Contra la versión de la Policía de la Ciudad, contra el silencio de las autoridades porteñas, contra el sentido común que hace de estos hechos noticias de enfrentamientos sin preguntarse causas, motivos, legitimidades, desigualdades, Lucas pasó de ser victimario a víctima. Quizás por ser futbolista, por la evidencia dramática del caso, por haber ocurrido en plena Ciudad de Buenos Aires, por la potencia de la voz de su familia. Quizás por lo inocultable de la violencia en las aguas oscuras de las prácticas de las fuerzas de seguridad porteña. Lucas se hizo rostro, un caso, verdad. Una historia.

Lucas es ese diez por ciento que vemos del iceberg, su rostro habla por los cuerpos invisibles de las versiones policiales. Por debajo de la superficie del iceberg, tantos muertos que no son título, no son noticia, siguen buscando ser nombrados, siguen buscando su historia. Acaso Lucas pueda ser un rostro de memoria social de la violencia de la policía abusiva de una ciudad desteñida en mentiras de primer mundo. Acaso pueda ser rostro de memoria periodística para quienes informan; memoria de su propia estigmatización y de su modo de ver el mundo (a veces inconsciente, otras no tanto) teñido de azul.



* Mercedes Calzado es investigadora de Conicet, docente de la Universidad de Buenos Aires. Autora de Inseguros: El rol de los medios y la respuesta política frente a la violencia.