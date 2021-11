En ya su natural estado de crisis permanente, Newell’s recibe esta tarde a Central Córdoba de Santiago del Estero con necesidades conocidas. El rojinegro se propone jugar con nueva estrategia táctica y sale al auxilio de jugadores marginados en los últimos encuentros, como Julián Fernández y Nicolás Castro. Los santiagueños llegan en un buen momento al parque Independencia, con cuatro partidos sin derrotas. En la web del club se venden entradas populares y plateas incluso para no socios.

Entre los peores equipos de la temporada se encuentran Newell’s (23 puntos) y Central Córdoba (20). Son dos clubes que el año que viene van a pelear por la permanencia. La situación de los leprosos permanece en estado crítico luego de la derrota ante Arsenal, último de la tabla, y por goleada.

De lo hecho en Sarandí, Taffarel quiere borrar todo. Por eso se propone hoy un cambio de esquema. Salen del equipo Francisco González y Maximiliano Comba. En el mediocampo ingresará Fernández, en ataque Castro y Scocco jugará como nueve definido. Los regresos de Fernández y Castro suponen una buena noticia.

La caída ante Arsenal le quitó a Taffarel toda posibilidad de seguir en el cargo el año que viene. La dirigencia leprosa decidió avanzar en conversaciones para contratar nuevo entrenador el mes próximo más allá de los resultados que obtenga el equipo en los cuatro últimos partidos del año.

Central Córdoba viene de vencer a Independiente y Sarmiento, y antes había empatado con Aldosivi y Gimnasia y Esgrima. La visita, cuando juega de visitante, solo ganó una vez en diez partidos, con racha de cinco empates y cuatro derrotas.

Los hinchas de Newell’s podrán hoy adquirir en la web del club entradas para el partido de esta tarde. Los socios accederán a las tribunas generales con cuota de noviembre, sin necesidad de realizar el trámite de reserva de lugar en la página del club. Una popular no socio tiene un valor de 1320 pesos y una platea para no socios 3080. Es el primer partido del año que se ofrecen entradas para no socios.

Newell’s: Macagno; Jacob, Calcaterra, Canale, Bíttolo; Julián Fernández, Cacciabue; Garro, Pablo Pérez, Castro; Scocco. DT: Adrián Taffarel.

Central Córdoba: Rigamonti; Bettini, Maciel, Sbuttoni, Bay; Melano, Vega, Soraire, Martínez; Riaño, Giménez. DT: Sergio Rondina.

Cancha: Coloso Bielsa

Hora: 17

Árbitro: Fernando Espinoza

TV: TNT Sports