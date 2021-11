Un encuentro entre literatura y música inspirado en el mar. Esa es la idea central de Conciertos Azules, un ciclo que se realizará con entrada gratuita a partir del viernes 26 de noviembre a las 19.30 en el Centro Cultural de la Ciencia C3 (Godoy Cruz 2270). “La idea de los conciertos fue buscarle otra aproximación al mar: más sensible, más del lado de los sentidos, de la escucha y la palabra”, explica Mariano Fernández, curador y director general del ciclo. “Todos los artistas que participan llevan adelante una gran búsqueda artística, son originales y virtuosos”, destaca Fernández. Durante el ciclo, se subirán a escena Carlos “Negro” Aguirre, Mauricio Kartun, Haydée Schvartz, Malena Solda, Ensamble Tropi, César Lerner, Marcelo Moguilevsky, Valentina Bassi, Luciana Jury, Juan Quintero y Alberto Rojo.



A partir del mar como disparador narrativo, cada concierto propone un diálogo libre y enriquecedor entre obras musicales de lenguajes diversos, y una selección de textos ficcionales, poéticos y científicos que responderán cada noche a un tema distinto: Confluencias, Profundidades, Puertos y La Pampa Azul. “Los ejes se pensaron en función de las personas que íbamos a convocar. Cuando se nos ocurrió la idea de Confluencias, convocamos al Negro Aguirre porque gran parte de su repertorio tiene que ver con el río y además también ha trabajado con el mar en su música”, cuenta el curador y alude al disco La música del agua (2019), en el que Aguirre recorre las obras de Ramón Ayala, Chacho Muller, Alfredo Zitarrosa y Aníbal Sampayo, entre otros.

La primera fecha, que se realizará este viernes, tendrá como protagonistas al pianista compositor y cantor entrerriano Carlos “Negro” Aguirre y al dramaturgo y director teatral Mauricio Kartun. "La idea es interpretar músicas de varios discos, algunas instrumentales, no solo de La música del agua. No fue un laburo solitario, sino que todos hicimos el trabajo de acercarnos, compartir ideas y ver qué materiales podíamos cruzar”, cuenta Aguirre. “Si bien el ciclo tiene por eje el mar, en este caso hablamos un poco del diálogo del río con el mar. Yo en principio podía proponer más la cosa ribereña, pero me di cuenta que dentro de mis discos hay muchas temas que refieren al mar, porque en una época, en Lima, he vivido cerca del mar”, precisa el músico entrerriano, que vive en Bajada Grande, a metros del Paraná. “De hecho, en guaraní, Paraná significa ‘pariente del mar’”, enlaza Aguirre.

“Una de las cosas que me gustó mucho de esta propuesta es la posibilidad de dejarme ir en la opinión de otros, que manejan desde otros criterios el encuentro con el público. Mi rol siempre ha sido decisivo no solo al momento de editar, sino de establecer un orden escénico. Pero en este caso, he disfrutado muchísimo de dejarme llevar”, destaca Mauricio Kartun, que narrará una selección de relatos, poesías e historias en torno a la temática. “Aceptar un lugar más de emisor que de constructor de sentido. Con ese entusiasmo y esas ganas ingenuas es que encaro este encuentro”, completa el director teatral.

Kartun revela que es la primera vez que comparte una puesta con un músico tocando en escena. “De hecho, al principio fue una sorpresa y hasta generadora de dudas cuando apareció la propuesta. Pero enseguida empecé a encontrar que armaba sentido, que era un buen encuentro más allá de la admiración que le tengo al Negro Aguirre”, cuenta. “El cruce de roles y de especialidades artísticas ha sido tradicionalmente en el arte el gran mecanismo creador. Ese mecanismo de juntar cosas que aparentemente no están vinculadas ha permitido la aparición de elementos nuevos, porque en el encuentro empiezan a crear sentido. No es otro ese el procedimiento de la metáfora”.

El ciclo -siempre a las 19.30- continuará el sábado 27 bajo el tópico Profundidades con la participación de la pianista Haydée Schvartz, quien ofrecerá un concierto para piano en el que recorrerá obras de Debussy, Ravel y George Crumb y del que también participarán solistas del Ensamble Tropi, y la narración a cargo de la actriz y directora Malena Solda. En tanto, el viernes 3 de diciembre tendrá lugar el tema Puertos, a cargo del acordeonista, pianista y percusionista César Lerner, el clarinetista, flautista y cantante Marcelo Moguilevsky y la narración de la actriz Valentina Bassi. Por último, el sábado 4 de diciembre el tópico será La Pampa Azul y se ofrecerá un repertorio de canciones y composiciones argentinas y latinoamericanas a cargo de les intérpretes y cantautores Juan Quintero y Luciana Jury, y la narración del músico y doctor en física Alberto Rojo. Los conciertos precisan inscripción previa a través de http://c3.mincyt.gob.ar/?page_id=12513

Este ciclo de conciertos forma parte de las propuestas que acompañan a la muestra Océano. Volverse Azul, inaugurada recientemente en el C3, el centro cultural dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Se trata de una exhibición inmersiva e interactiva para todo público que recorre la cultura oceánica, enfocada prioritariamente en el Mar Argentino, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. De este modo, propone un recorrido para que el público “experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3”, detallan en un comunicado de prensa.

La muestra abarca 450 metros cuadrados, con una clara visión de transformación cultural respecto a este recurso crítico, y está organizada en cuatro ejes conceptuales -cambio climático, contaminación, biodiversidad y dimensión humana- plasmados en veinte dispositivos digitales y analógicos, que buscan abrir discusiones ambientales, activar una respuesta activa del público e informar acerca de acciones que favorezcan la preservación del planeta. La entrada es gratuita y está abierta los viernes, sábados y domingos de 14 a 19.