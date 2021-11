El compositor y letrista estadounidense Stephen Sondheim, leyenda de la comedia musical de Broadway, falleció el viernes, a los 91 años, en su casa en Roxbury, Connecticut. Nacido el 22 de marzo de 1930 en Nueva York, el músico comenzó a tocar el piano a los 7 años; escribió las letras de Amor sin barreras, y las canciones de Company, Follies y Sweeney Todd. Su labor le valió ocho Grammy, ocho Tony y un Oscar de la Academia de Hollywood, por "Sooner or Later (I Always Get My Man)", para la película Dick Tracy de 1990.