Mientras el plan de acuerdo entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sigue demorando, la oposición presiona para conocer la estrategia del oficialismo. La vicepresidenta Cristina Fernández publicó una carta opinando al respecto.



En diálogo con Redacción IP, el financista y Director Ejecutivo de AdCap, Javier Timerman, analizó la situación actual de la Argentina en la negociación. “Hasta que no esté firmado, el acuerdo no está”, expresó el especialista. No obstante, también señaló que “hay que tener mucho cuidado porque se crean expectativas que no se pueden cumplir o tardan” y que “lo que tiene que hacer el Gobierno es informar en qué instancia del acuerdo están”.



En ese sentido, postuló a la previsibilidad como un factor clave para los inversores, a quienes les atribuyó además la capacidad de presión e influencia a la hora de redactar un acuerdo. “No es una negociación entre Argentina y el FMI solamente: hay otros jugadores”, dijo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno aplique un ajuste para ganar la confianza del Fondo, Timerman respondió que “hoy está puesta la mirada en los subsidios a la energía”. Por otro lado, también mencionó que “para que un acuerdo sea positivo tiene que permitir que nuestro país acceda al financiamiento nuevamente” y que “no hay economía que funcione con una brecha del 100% entre el dólar oficial y el paralelo”. Es por eso que indicó que “esta situación se puede resolver con una devaluación del peso o que el dólar blue baje su precio”.

En cuanto a la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández, Javier Timerman dijo que “fue muy clara y positiva con respecto a las posibilidades que hay” y que “el mensaje que dio fue que “le da luz verde al Gobierno para tomar las decisiones que consideren necesarias”.

Redacción IP se emite de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.