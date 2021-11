Como todos los años para esta época, comenzó ayer la Campaña Provincial de Concientización y Prevención del Cáncer Bucal, en el hospital Señor del Milagro, que posibilitará a los salteños que se acerquen a dicho nosocomio durante la mañana, hacerse un control gratuito con los profesionales que atienden allí.

Hasta el viernes 3 de diciembre, se atenderán consultas a través de la Unidad de Estomatología y agentes del programa provincial que brindan asistencia en el camión odontológico apostado en el nosocomio, de 9 a 12.

Desde el hospital aclararon que si bien en estos cinco días la atención se hace de manera intensa, en cualquier otra época del año también se pueden hacer esos controles gratuitos en el servicio de odontología.

La presentación del evento estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, que comentó que “es necesario que la comunidad tome conciencia sobre el cáncer para evitar que se produzcan complicaciones en los pacientes”.

Uno de los expertos en estomatología del hospital, Juan Martín Pimentel, explicó que a nivel mundial se registró el año pasado 530.000 casos de cáncer de boca. Si bien en algunos países pueden llegar a registrar entre 10 y 12 casos cada 100 mil habitantes, ese promedio en Argentina baja a 3 o 4 casos. En Salta se detectan unos 80 casos anuales.

Otro dato llamativo que brinda Pimentel es que hay tres veces más hombres enfermos que mujeres, y que la edad de aparición habitualmente es después de los 50 años, pero últimamente se registran cada vez más casos en personas jóvenes.

Una enfermedad letal

De cada 100 cánceres detectados, cinco son en la boca. El dato poco alentador es que la mitad de los pacientes mueren antes de los cinco años aún con tratamiento.

La importancia de detectarlo lo antes posible es vital ya que dos tercios de los pacientes obtienen el diagnóstico en etapas avanzadas y con metástasis.

El 80 por ciento fue diagnosticado entre 4 y 9 meses después de su aparición, y el 70 por ciento que sobrevive más de tres años presenta secuelas irreversibles.

Signos a tener en cuenta

Algunos indicios que pueden ser tomados como síntomas de la enfermedad son: desadaptación de prótesis dentales; manchas blancas, marrones o negras que no se desprenden al pasar una gasa; lastimaduras que no cicatrizan en un par de semanas y lesiones rojas, sangrantes, que pueden no doler.

También la movilidad o pérdida de un diente sin causa aparente, la sensación de adormecimiento en algún lugar de la boca, la aparición repentina de un ganglio en el cuello y la alteración de la movilidad de la lengua.

Entre los factores de riesgo que favorecen la aparición del cáncer se encuentran el tabaquismo, alcohol, trauma crónico como puede ser una prótesis mal adaptada, bocas en estado de salud deficiente e infecciones por el virus de papiloma humano.

Charlas virtuales de capacitación

Otra de las actividades destacada de la semana serán las disertaciones gratuitas y dirigidas a odontólogos, que se realizarán a través de la plataforma de Telesalud del Ministerio de Salud de la Nación. Las mismas estarán a cargo de especialistas sobre la patología de Argentina, Venezuela y Chile.

Al respecto, la jefa del programa de Odontología de la Provincia, Silvia García, expresó que “estas capacitaciones son importantes debido a que los odontólogos deben estar constantemente actualizados para el correcto diagnóstico y tratamiento de lesiones precancerosas”.

Los profesionales interesados en participar deben enviar sus datos personales al correo electrónico [email protected]. También desde la página de Facebook “Programa Odontología Salta” brindarán información actualizada sobre las disertaciones.

Hoy se presentará la temática sobre “Cáncer Bucal”, dictada por el especialista Ricardo Sforza.

Mañana será el turno de la capacitación “Desordenes Potencialmente Malignos”, disertada por el especialista chileno, Nelson Lobos. En tanto el 2 de diciembre, el especialista Rene Panico, hablará sobre “Irritación Mecánica Crónica”,

Por último, para el cierre el 3 de diciembre, se brindará una charla sobre “Estado Actual del C.O. en Venezuela”, dictada por la especialista venezolana, Mariana Villarroel.