El ex ministro de seguridad Marcelo Sain habló ayer en una entrevista con este diario sobre "un golpe blando en Santa Fe". Aseguró que no van por él sino por el gobernador, desmintió la existencia de carpetas, y aseguró que todo es un armado del bloque de poder histórico que gobierna Santa Fe.

-Porqué habla de un golpe blando en Santa Fe?

-Porque no están yendo por mí, sino por la figura del gobernador. Omar Perotti es el primer gobernador que dijo que para resolver los temas de la inseguridad grave e históricos en Santa Fe había que romper el vínculo entre el estado y el crimen, entre la política y el delito. Lo dijo el 11 de diciembre 2019 en la asamblea legislativa donde asume como gobernador y después llevó adelante una serie de estrategias apuntalando investigaciones que no terminaban en los barrios, en la periferia si no en los grandes centros financieros y en las estructuras de protección policial, judicial y política. Esto me tocó a mí como ministro darle forma , que son un conjunto de acciones que no cayeron bien, al establishment y a dirigentes políticos de la oposición, y cuando digo oposición no solo a los formalmente opositores sino también a la oposición peronista fundamentalmente, con fuerte representación en el senado. Es decir ese bloque histórico de poder que componen estos sectores, junto a algunos altos funcionarios de poderes públicos fundamentalmente algunos del sector del poder judicial y del Ministerio Público de la Acusación, que son la red institucional de ese bloque político que gobierna la política de Santa Fe desde hace 15 años.

-Pero qué hizo ese sector?

-Construyeron el relato ficticio y mentiroso que dice que desde el gobierno de la provincia de Santa Fe había una estructura de inteligencia para perseguir a la oposición, es parte de un intento de legitimación . Cuando vemos con estos procedimientos inventados para la tribuna, ilegales e irregulares como el que se hizo en la sede casa de gobierno en el Ministerio de seguridad, al lado del despacho del ministro de seguridad donde según fuentes de la fiscalía funcionaba una usina de inteligencia, es parte de algo que apunta al gobernador Perotti. No lo digo yo lo han dicho dirigentes de la oposición mente como el vocero del ala dura en materia de seguridad que es Maximiliano Pullaro, qué es la Patricia Bullrich de Santa Fe.

-Qué ha dicho el diputado Pullaro?

- Qué el responsable de todo esto es el gobernador Perotti . Esta es la mentira que ellos están construyendo con la complicidad de un conjunto de difusores con quienes plantean esto, incluso el mismo día viernes, cuando todavía no habían terminado los allanamientos ni los secuestros sin orden judicial, donde se llevaron pertenencias personales del viceministro de Seguridad. Quiero decir, que la oficina de Montenegro está puerta de por medio con la oficina del ministro de Seguridad, que estaba en el lugar. Y digo, si ahí funcionaba en todo caso una usina de inteligencia, me pregunto porqué entonces también no le secuestraron el teléfono al ministro de Seguridad.

-Porqué cree que no lo hicieron?

-Porque evidentemente acá todo estaba direccionado hacia Marcelo Sain. No tengo ninguna duda porque claramente a los que apuntaron es a los funcionarios que han formado parte de mi equipo. Pero quiero recordar que yo hace 8 meses que no soy mas ministro.

-Cómo cree que jugó Jorge Lagna en este trámite?

- No lo sé, no lo sé la verdad, no lo sé pero lo que sí sé es que él estuvo en el momento del allanamiento.

-En este último tiempo se habló mucho de las diferencias en cuanto encarar las soluciones en seguridad entre bonaerenses y santafesinos. Que tiene para decir?

- Esto es un mito porque el equipo nuestro es un equipo donde hay también personas nacidas en Santa Fe, particularmente en Rosario. Una de las oficinas donde se secuestró material de investigaciones es la oficina de la Agencia de Control Policial, lo que antigüamente era Asuntos Internos, dirigida por Nadia Schujman una histórica abogada muy respetada en materia de derechos humanos de la organización Hijos. De allí se llevaron un expediente muy importante, entre otras cosas según me contaron que es el expediente judicial federal contra el comisario Alejandro Druetta, porque había una copia que formaba parte de los archivos , porque se estaba analizando el componente policial de esa organización, causa que ya había sido juzgada.

-No se llevaron carpetas o perfiles?

-Yo niego terminantemente la existencia de carpetas, de seguimientos de empresarios, de periodistas. Es una barbaridad. No se condice con nuestra historia, ya que siempre hemos militado en contra de todo espionaje político. Quiero recordar que soy el redactor del primer decreto público que estableció las bases y la estructura orgánica y funcional de la Agencia Federal de Inteligencia. Dejé de ser diputado provincial para ir a colaborar en la reformulación de la SIDE y de la nueva AFI, y firmamos el decreto 1311 de año 2015. Yo no voy a dilapidar ese prestigio siguendo a periodistas, a empresarios. Lo que hicimos es impulsar grandes investigaciones que llegaron al fondo de la protección estatal de estructuras criminales. Sito solamente tres :el caso el Oldani, el caso del financiamiento de los abogados que defendían a los policías que asesinaron a desaparecieron a Franco Casco, y el caso Peiti.

-El diputado Maximiliano Pullaro está solo en esta estocada, porque en los últimos días dijo que "habría que dilucidar si no le cabe a Perotti responsabilidad penal por haber tolerado este sistema de espionaje, o si en todo caso es solo responsabilidad política?.

-Es que acá no hay sistema de espionaje, porque entre otras cosas hay que preguntarse como sabe Pullaro que hay espionaje, si ni siquiera nosotros que somos lo que estamos mencionados en todos los medios hemos tenido acceso al expediente. Acaso Pullaro forma parte entonces de la estructura del Ministerio Público de la Acusación? O tal vez conversa con el fiscal general Jorge Baclini, con el fiscal regional Arietti, o acaso él tiene acceso ese tipo de cuestiones?, porque nosotros que somos los que estamos mencionados o las personas que fueron allanadas no tienen acceso a esa información. Cómo sabe Pullaro todo eso, sí es que existiese eso. Repito yo desmiento la existencia de eso, que es sólo una construcción que están haciendo políticamente para ir sobre el gobernador.

- Usted cree que el objetivo en la cabeza de alguien es que la vicegobernadora se haga cargo de la gobernación?

-Eso ya lo dijo el abogado del senador Traferri (José Luis Vázquez) que todos los días desmerece a la justicia provincial, no allanándose a ser imputado como parte de una organización criminal compleja y ahora lo reitera su socio político Maximiliano Pullaro. Lo que dijo el doctor Vázquez ' que se prepare la vicegobernadora porque el gobernador Perotti no llegaba al final de su mandato' .

-Cuál es el rol que juega Armando Traferri en toda esa estructura?

- Forma parte de este bloque histórico de poder , es un miembro conspicuo por la corporación política, fue defendido para que no pueda ir a una imputación con todas las garantías del caso. Fue él el que instaló la idea del espionaje político y que la investigación criminal , con todas las garantías y todos los resguardos judiciales que se llevó a cabo y que él lo apuntan como parte de la organización criminal, él dijo que formó parte de una persecución política de la estructura de inteligencia, él instaló eso desde hace un año en la provincia de Santa Fe. Lo que ha hecho el fiscal regional Arietti y el resto de los fiscales, fue hacer una manipulación judicial espuria para poder darle algún contenido a eso. Ahora el fiscal Baclini dijo que hay indicios en la investigación, yo no sé porqué no tiene acceso a esa información, Baclini dijo que se violaba la ley de inteligencia, que era un caso de espionaje político. La pregunta es cómo sabe eso? La respuesta es que forma parte también de este golpe blando, no tengo la menor duda.

-Tiene alguna duda sospecha de un giro en el manejo de la fuerza de seguridad a partir de su salida como Ministro de Seguridad?

-Nosotros conducíamos a la policía y eso era hacerse cargo del diagnóstico, de las políticas y de gobernar los destinos de la institución policial. Con nosotros no se sentaban polinarcos en la mesa política de nadie. Eso se gano durante el año y medio en que fui ministro, por eso hay que hacer un esfuerzo para que la policía no gane en autonomía porque no tenemos la mejor policía del mundo.