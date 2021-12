El juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, rechazó un pedido de recusación presentado por el ex magistrado Juan Pablo Morales, en la causa que lo investiga por el delito de “Comercialización de estupefacientes, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas”. Para Contreras, no hubo motivos ni argumentos para apartar de la investigación al fiscal Federal Santos Reynoso.

Morales fue imputado el 8 de noviembre pasado junto a 7 personas más: Marco Antonio Rearte, Domingo Sebastián Frías, Pablo Andrés Frías, Gabriel Lazarte, Emilce Aráoz, Roque Vizgarra y Ramón Baigorrí, luego de una investigación concretada por Gendarmería Nacional en donde los 8 fueron relacionados como comercializadores de sustancias estupefacientes.

El día que le tocó dar su declaración como imputado, el ex magistrado junto a su defensor, Luciano Rojas, denunciaron al fiscal Reynoso por supuestas amenazas realizadas en el marco de la indagatoria. Dos semanas después, y tras la investigación del caso, se decidió cerrar y archivar esa causa por falta de pruebas.

Sin embargo, antes de que la causa se archive, Morales presentó un pedido de recusación del Fiscal investigador Reynoso, porque entendió que tras la denuncia que él mismo radicó, Reynoso no podría ser “imparcial” en la investigación.

El viernes, el juez Contreras decidió que era improcedente y que no había motivos para recusar a Reynoso, y que además la presentación realizada por el acusado carecía de basamento fáctico y “ni siquiera pudo encuadrar su pedido en algunos de los supuestos establecidos por el artículo 55 del Código Penal”.

Tras esta decisión, Reynoso seguirá al frente de la causa por narcotráfico. Según se pudo saber, ese fiscal no es el único representante del Ministerio Público que investiga, ya que también estarían coadyuvando otros representantes del Juzgado Federal.

La causa

La investigación que concluyó con la imputación de Morales, inició el 26 de junio pasado. En aquel momento Gendarmería Nacional había solicitado escuchas telefónicas de Rearte y los hermanos Frías porque entendían que se dedicaban a la venta de drogas pero, a medida que iban sucediendo las comunicaciones, descubrieron que había más personas involucradas.

Si bien el teléfono de Morales no llegó a ser intervenido, sí el de Lazarte, un reo acusado de homicidio que era defendido por el ex magistrado. De las escuchas se desprendió que Morales habría organizado una transacción de dos kilos de cocaína entre Rearte y Lazarte. La sustancia estupefaciente, sería retirada y pagada en el estudio del ex juez.

La imputación de Morales se convirtió en un escándalo mediático. El hoy acusado, fue fiscal de instrucción durante casi 10 años en la Justicia ordinaria, luego Secretario de Seguridad de la provincia y posteriormente Juez de la Cámara de Apelaciones de Catamarca. A este último cargo renunció en junio del 2020 tras ser denunciado públicamente por el delito de cohecho agravado (cobro de coimas). Esta causa aún es investigada por la Justicia provincial.

