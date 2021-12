El piloto Mariano Werner, quien se consagró bicampeón del Turismo Carretera con Ford, celebró este martes la obtención del título en San Juan y agradeció el cariño de la gente tras el recibimiento en Paraná, su ciudad natal en Entre Ríos.

Werner expresó en una entrevista con NA: "Estoy feliz, la verdad que ha sido un año muy especial para mí; haber puesto un auto nuevo en pista y haber ganado cuatro carreras, además de hacer un montón de pole position, es algo increíble en una categoría tan difícil como es el Turismo Carretera".



En esa línea, continuó: "No voy a decir que me daba lo mismo ganar o no ganar el campeonato, me moría por conseguirlo de vuelta. Estuve diez u once años buscando un título que no se me daba, y lograr dos seguidos es increíble".



En cuanto al arribo triunfal a Paraná el último lunes, relató: "Llegué a las once a la mañana con mi familia, tremenda la cantidad de gente y el cariño, soy un agradecido de lo que genera el automovilismo. Nunca en mi vida imaginé tanto; en estos dos últimos años la muestra de afecto del público, en especial de los paranaenses, es una locura para mí".



La definición del domingo pasado contó con diversos condimentos especiales que la convirtieron en más que apasionante: pese a que terminó noveno en la carrera en el autódromo Villicum de San Juan en la última fecha de la competencia, a Werner le alcanzaron los puntos porque Germán Todino (Torino) le arrebató el primer lugar a Mauricio Lambiris (Ford), que en caso de ganar hubiese alzado el trofeo.



Además, Lambiris presentó un reclamo ante los comisarios deportivos por un toque con Todino en la octava vuelta, por lo que se agregó una cuota inesperada de suspenso antes de que se confirmara el bicampeonato del paranaense.



"Fue una muestra de que cuando se tienen que dar las cosas, se van a dar. El de arriba nos iluminó. Poder ganar o perder siempre está dentro del bolillero, lo felicité a Mauricio por la entrega, por el campeonato y por la relación que tengo con él, va a tener un millón de oportunidades porque viene haciendo bien las cosas", señaló Werner.



Por último, el piloto bicampeón contó cómo seguirá su futuro después de las dos coronaciones consecutivas: "Siempre hay nuevos objetivos. El primero es continuar de la misma manera, seguir teniendo la misma gente alrededor de uno. Todos los años son distintos, es más exigente el TC y por supuesto que uno siempre quiere empezarlos de la mejor manera, pero me encantaría volver a pelear por el título".