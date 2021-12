Thierry Baudet, líder del partido derechista neerlandés Foro para la Democracia (FvD), fue denunciado por comparar las restricciones sanitarias contra la covid-19 con el Holocausto. La demanda comparecerá ante el tribunal el miércoles de la próxima semana.

El procedimiento judicial fue iniciado por cuatro sobrevivientes judíos de la Segunda Guerra Mundial, la Consulta Judía Central -que agrupa a las organizaciones judías de Países Bajos- y el Centro de Información y Documentación de Israel (CIDI), que vigila el antisemitismo en el país.

Los sobrevivientes acumularon posteos de Baudet en las redes sociales, entre los que afirmaba que "los no vacunados son los nuevos judíos, los que no miran de frente a las exclusiones son los nuevos nazis".

El funcionario también publicó la imagen de un niño al que no se le permitió ir al día de San Nicolás (fecha de celebración para los neerlandeses más jóvenes) al lado de una foto de un niño del gueto de Lodz (Polonia) con una estrella de David antes de su deportación.

Los denunciantes señalaron, además, que compartió una foto del campo de concentración de Buchenwald con el siguiente comentario: "¿Cómo es POSIBLE no ver todavía cómo se repite la historia?".

"Con estas declaraciones, Baudet pone el horror del Holocausto al mismo nivel que las medidas contra el coronavirus. Al hacerlo, banaliza la importancia del Holocausto", destacó el CIDI a través de un comunicado.

Hacer estas comparaciones es "histórica y sustancialmente equivocado, y particularmente hiriente para las víctimas sobrevivientes del Holocausto y sus familiares", agregó la organización.

Hanna Luden, directora del CIDI, aseguró que Baudet está contribuyendo a la negación de la historia con este tipo de declaraciones, y lo calificó de muy malo, "porque los jóvenes toman como verdad lo que dice y no se dan cuenta de que está diciendo tonterías"



La demanda presentada reclama que Baudet elimine el contenido ofensivo de sus redes sociales, y que ya no use imágenes del Holocausto en el contexto del debate sobre el coronavirus. Así, como una multa de 25.000 euros (28.000 dólares) por día si no cumple. El procedimiento sumario tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en Ámsterdam.

Baudet es un líder de extrema derecha y ha sido apodado el Donald Trump holandés. De hecho, uno de sus tuits fue etiquetado como engañoso por Twitter, antes de las elecciones de marzo, una novedad para un político holandés.