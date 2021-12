En una sesión que se demoró más de lo normal en comenzar debido a que el recinto se encontraba ocupado por las comisiones de la Convencional Constituyente, los senadores debatieron y se manifestaron con respecto a la reciente Ley de Presupuesto General que presentó el Ejecutivo para el ejercicio 2022. Y decidieron convocar para el lunes a los referentes de Salud, Educación, Desarrollo Social y Producción, para solicitar más información a lo presentado en la legislatura el martes.

“Queremos que nos puedan desglosar en detalle el presupuesto en cada una de sus áreas y ver qué se contempla para de allí ver si hay que corregir o agregar alguna cuestión a nivel departamental, y que esto sea el lunes porque el martes ya la Cámara de Diputados va a tomar una decisión sobre el mismo”, explicó Dani Nolasco, quien confirmó que entre el lunes 20 y el miércoles 22 la Cámara Alta se aprestaría a darle sanción.

Al momento de las declaraciones, el representante por el departamento Güemes, Carlos Rosso, si bien destacó que el grueso del presupuesto se destine a Salud y Educación, describió que recibió con asombro la ausencia de la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, entre los integrantes del gabinete: “ese Ministerio figura en el sexto lugar con el 2,42% y detrás de otros como gobernación”, señaló.

Rosso recordó que para 2021, la inversión para el área fue del 2,44%, lo que significa una reducción presupuestaria. Y subrayó que en el detalle que dio el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, entre los destinos de los montos asignados a esa cartera, se encuentran dos secretarías que no integran Desarrollo, como Adultos Mayores y Asuntos Indígenas, “que se ubica en gobernación”.

“Esto significa que es uno de los Ministerios que menos recursos recibirá”, denunció el legislador, quien agregó que se habían solicitado muchos ítems “y solo uno se respetó, el de ayuda a los Barrios Populares”, e informó que esos son montos destinados desde el gobierno nacional, “motivo por el cual no se pueden modificar”.

Lamentó que esto sea así para 2022, cuando cada municipio tiene un área de Acción Social que depende exclusivamente de la cartera provincial; en esos municipios, detalló Rosso, tienen direcciones como las de Situación Crítica, por motivos de inundaciones u otros fenómenos; Niñez, a través de los 64 Centros de Primera Infancia (CPI), “27 hogares con más de 300 niños” y en el que trabajan 15 personas, “y hay 1.500 niños con oficios judiciales para los cuales tiene que responder justamente ese Ministerio”. Allí trabajan 1300 personas, de las cuales 600 recién este año, pasaron a cobrar un sueldo de $30.000, cuando hasta hace poco recibían solo $6.000.

“Queríamos trabajar uniendo a varios ministerios, los municipios, el Materno Infantil y la Justicia un programa para la Niñez, pero para eso se necesita presupuesto, y Desarrollo Social no puede estar en ese puesto para un presupuesto de una provincia pobre como la de Salta”, se quejó el representante por Güemes.

“Cuando tengamos problemas con algún comedor, o con algún niño judicializado, es a nosotros a los que nos van a tocar la puerta”, le dijo a sus pares, “no se le puede bajar como se le bajó el presupuesto a ese Ministerio”, expresó. Y pidió que el Ministerio de Economía y el gobernador que tomen cartas en el asunto y modifiquen esos números en una cartera clave como la de Desarrollo Social. “Acá no se trata de ser oficialista o de la oposición, se trata de estar sentados y trabajar entre todos y en conjunto”, concluyó.

Walter Wayar, del bloque del Frente de Todos, acompañó el planteo de Rosso y recordó que Salta tiene indicadores sociales muy complejos “que duelen”, y que por lo tanto un área que debe estar “atenta y con responsabilidad a la par de los sectores más vulnerables, no puede quedar a un costado en tema presupuestario”. A la vez que explicó que desde el gobierno “inflaron” los destinos para ese Ministerio “sumándole partidas que no son de esa área y que pertenecen a otros estamentos como Gobierno o el IPS”. “Seguramente la ministra debe estar angustiada y analizando qué hacer de aquí en adelante, si se queda o se va, y esto los senadores no lo podemos dejar pasar”, acotó el representante de Cachi.

Para el lunes está previsto recibir a los funcionarios provinciales, entre los cuales esperarán a la titular de Desarrollo, Verónica Figueroa.

Sin clientes No hay Trata

El Senado aprobó, pero con modificaciones, un proyecto que llegaba desde Diputados por el cual se establece la obligatoriedad de exhibir en un lugar visible una leyenda que diga en letra clara y legible: “Si sos testigo o víctima de trata, llama gratuitamente al 145, las 24 horas. SIN CLIENTES NO HAY TRATA”. Acompañando a la Ley Nacional 27.046.

La Ley dipone que la exhibición será implementada en todos los accesos y egresos de la provincia, peajes, terminales de transporte aéreo y terrestre, medios de transporte público, urbano e interurbano, hoteles, hosterías, hostels, oficinas públicas y privadas de turismo, hospitales, centros de salud, destacamentos, subcomisarias y comisarías de la policía.

La comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas le introdujo los términos a “empresas privadas”, refiriéndose a las multas, apercibimientos o clausuras, que se aplicarán a los establecimientos si no cumplen con estas disposiciones, ya que el proyecto original no diferenciaba entre los públicos y los privados. Volvió a la Cámara de Diputados nuevamente en revisión.

Por último, a través de un proyecto de Declaración, solicitaron al Poder Ejecutivo Provincial, que realice los trámites correspondientes para que el personal contratado por covid-19 en los Hospitales de la provincia, continúen prestando servicio en las dependencias que fueron designados. Ampuero explicó que su proyecto apuntaba a los hospitales de Santa Victoria, pero que a pedido de sus colegas se hizo extensivo a los de toda la provincia. Los contratos de esas personas culminarían el 31 de diciembre, pero los legisladores consideraron que son esenciales por la falta de personal de salud, “y sería bueno que pasen ya a planta transitoria de cada nosocomio”, añadió el senador por Santa Victoria.

En el mismo sentido, solicitaron al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que designe personal de maestranza en todos los establecimientos educativos de la provincia de Salta, “falta personal en todas las escuelas, no es de ahora, sino que viene desde hace tiempo”.