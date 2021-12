El encuentro entre el expresidente Mauricio Macri y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, no sólo generó fuertes críticas sino también un pedido de renuncia. La presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado provincial, Teresa García, solicitó su dimisión por considerar que tiene "un sesgo político-partidario" y es "un hombre del macrismo". Se sumó, así, al cuestionamiento que realizó el ministro Julio Alak, quien señaló que la reunión constituye un hecho de "alta gravedad institucional".

"Conte Grand es un hombre alineado con el gobierno de María Eugenia Vidal. Tiene un sesgo político-partidario, es un hombre de la exgobernadora y del macrismo", reflexionó la legisladora. García se refirió de esta forma a la foto en la que se ve al expresidente almorzando con el jefe de los fiscales y defensores públicos provinciales en el restaurante Kansas, en Vicente López.



"Hace cuatro años que lo vengo planteando: me parece que el procurador Conte Grand tendría que tener ética y renunciar", advirtió Teresa García, y apuntó a que "no lo hace" porque tiene "una falta de ética enorme". Sobre una posible destitución, explicó que "para cambiar al procurador hacen falta dos tercios en el Senado" y que el oficialismo no cuenta con esos votos.

Luego, apeló a la oposición a que "mire esa foto y piense qué va a hacer con alguien que estuvo ligado a la mesa judicial". En relación a que el encuentro se haya realizado en un espacio público, opinó que la jugada "fue evidente". "La foto de Macri y Conte Grand no fue casual: querían que se viera. Parece una advertencia o una provocación. Cambiar al Procurador, está dentro de los temas que se conversan con la oposición y parece que fue a buscar covacha con Macri o fue a provocar", remarcó García en declaraciones formuladas a radio El Destape. Para finalizar, sostuvo que el funcionario bonaerense "estuvo relacionado con las cosas más oscuras de la inteligencia en la Provincia" y subrayó que es necesario "seguir hablando públicamente del tema".

En la misma línea y de forma categórica, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, criticó esta semana el mitín. "Es un hecho de alta gravedad institucional que el Procurador mantenga reuniones privadas con Macri, uno de los máximos referentes de la coalición opositora sobre el que pesan graves acusaciones de persecución a sus adversarios políticos", escribió en su cuenta de Twitter.



Asimismo, expresó que "esta reunión genera fundadas sospechas sobre el correcto tratamiento en el Ministerio Público de importantes investigaciones penales contra funcionarios del espacio político que lidera Macri y múltiples causas de interés de esa fuerza opositora". "Situaciones de estas características son impropias de la máxima autoridad de la Procuración General, socavan la confianza de la sociedad en la Justicia y ameritan una clara y urgente explicación a la población", concluyó Alak.



La prensa oficial de Conte Grand informó que el encuentro fue convocado para trabajar temas relacionados a la Fundación FIFA, presidida por Macri, y negó la posibilidad de intereses judiciales de por medio.