El presidente Alberto Fernández calificó a la democracia como “la mejor garante de la paz” y criticó el aval de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de “gran parte de la comunidad internacional” al golpe de Estado contra Eva Morales en 2019. “La democracia no se impone ni con sanciones ni por la fuerza”, destacó el jefe de Estado al participar de forma virtual de la Cumbre por la Democracia organizada por su par de los Estados Unidos, Joseph Biden.

El discurso del jefe de Estado argentino apuntó a destacar el valor de la democracia en la región latinoamericana y la importancia del principio de “no intervención” extranjera sobre los procesos nacionales. “Democracia supone no intervención. La democracia es la mejor garante de la paz, la democracia no se impone ni con sanciones ni se impone por la fuerza", dijo ante el mandatario de Estados Unidos, que alterna ambas medidas en distintos países. "La democracia es como la paz, no se exporta”, expresó Fernández en su intervención grabada, acompañado por el canciller Santiago Cafiero.

Fernández agradeció a Biden por la invitación al foro y a la comunidad internacional por la reciente designación de la Argentina para presidir el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Luego expresó que “en Latinoamérica estamos viviendo un proceso singular, donde muchos países del continente van cambiando sus gobiernos y los procesos democráticos se van consolidando”.

Sin embargo, advirtió que esa singularidad está signada también por posiciones extremistas que “debilitan” la calidad institucional de la democracia. “Eso es algo que debemos revisar y enfrentar con toda seriedad porque está visto que la democracia es el mejor mecanismo que existe para que los pueblos sean gobernados por quienes creen ser aquellos que son sus mejores representantes”, agregó.

Acto seguido hizo expresa mención al golpe de Estado contra Evo Morales en septiembre de 2019 y apuntó contra el aval internacional que recibió el proceso encabezado por Jeanine Áñez. “Bolivia ha padecido un golpe avalado por gran parte de la comunidad internacional y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y pudo recuperarse y recuperar la democracia y hoy en día tiene vigencia plena la institucionalidad allí. Rescato eso, esa realidad de Bolivia en este día donde la democracia nos convoca, porque tal vez Bolivia sea hoy un buen ejemplo de la importancia de la democracia”, afirmó.

El caso de Bolivia es de especial atención para Fernández ya que siendo candidato inició gestiones para rescatar a Evo Morales al mismo tiempo que el gobierno de Mauricio Macri avalaba a los golpistas. El 12 diciembre de 2019, dos días después de haber asumido, el gobierno de Fernández le otorgó asilo a Morales y a cuatro exfuncionarios de su administración, y meses más tarde se impulsó una investigación sobre el envío de armas y pertrechos militares del gobierno de la alianza Cambiemos a La Paz para colaborar con la represión de las movilizaciones populares contra Áñez.

Fernández destacó ante Biden que el país que hoy preside Luis Arce no fue siquiera “invitado” a participar del encuentro, según la lista publicada originalmente en el sitio del Departamento de Estado de la nación anfitriona. Bolivia no fue la única ausencia destacada de la Cumbre por la Democracia. Tampoco fueron invitados China, Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití.

En su mensaje, el mandatario destacó que la democracia es “por sobre todas las cosas diálogo, y ese diálogo hay que asumirlo en un ámbito de convivencia, y esa mejor convivencia se valida día a día”. “Trabajemos para que la democracia sea el mejor garante de la paz mundial”, cerró su discurso Fernández.

El Presidente había sido invitado a participar el pasado 9 de noviembre mediante una carta en la que Biden reconocía el acompañamiento de la Argentina “en la labor para construir sociedades democráticas respetuosas de los Derechos Humanos, que es lo que permite prosperar a nuestros ciudadanos”. En la apertura del encuentro, Biden alertó sobre los “alarmantes retos” a los que se enfrenta la democracia en el mundo y llamó a “actuar” para defenderla.

“A la luz de los alarmantes y sostenidos desafíos a los que se enfrenta la democracia y los Derechos Humanos universales, la democracia necesita paladines”, indicó el mandatario al abrir el encuentro organizado por su país, que generó controversia por los países a los que no invitó. Biden, quien asumió el cargo en enero en medio de la mayor crisis política de Estados Unidos en décadas, dijo que las tendencias “apuntan en gran medida en la dirección equivocada”. “La democracia no ocurre por accidente. Tenemos que renovarla cada generación”, aseveró, acompañado por el secretario de Estado, Antony Blinken.