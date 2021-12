Milan empató sobre la hora en su visita al Udinese de Nehuén Pérez y Nahuel Molina, 1-1 por la fecha 17, y puede perder la punta de la Serie A del fútbol italiano a manos de su clásico rival, el Inter de Lautaro Martínez y Javier Correa, que lo sigue a dos puntos y recibirá a Cagliari.



El delantero portugués Beto abrió el marcador para Udinese y lo igualó el sueco Zlatan Ibrahimovic para Milan. En Udinese, Pérez y Molina fueron titulares y estuvo en el banco de suplentes el delantero santafesino Ignacio Pussetto, ex Atlético Rafaela y Huracán. Además sufrió la expulsión del delantero nigeriano Isaac Success.



Fiorentina, por su parte, con los argentinos Lucas Martínez Quarta y Nicolás González de titulares, goleó 4-0 a Salernitana, de local y entró en zona de Europa League. El equipo local que contó como titulares con Martínez Quarta ex River Plate y González -ex Argentinos Juniors- se impuso con los goles del italiano Giacomo Bonaventura, dos del serbio Dusan Vlahovic y Youssef Maleh.



Venezia con el arquero misionero Sergio Romero, empató con Juventus que tuvo como titular a Paulo Dybala 1-1, de local. Morata anotó para la visita y el italiano Mattia Aramu, lo igualó para el local.



La jornada de la Serie A italiana proseguirá de la siguiente manera: domingo: Torino-Bologna; Hellas Verona-Atalanta; Napoli-Empoli; Sassuolo-Lazio; e Inter-Cagliari. Lunes: Roma-Spezia.