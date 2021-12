Los partidarios de independizarse de Francia en Nueva Caledonia -un archipiélago en el Pacífico- no reconocen los resultados del tercer y último referéndum celebrado el útimo domingo, en el que la opción por el "NO" obtuvo el 96,49% de los sufragios. Claro está que la votación estuvo marcada por un récord de abstención: más de la mitad de la población se negó a ir a las urnas.

"Los independentistas, reunidos en el Comité Estratégico Independentista de No Participación, no reconocen la legitimidad de la votación que les fue confiscada. Este referéndum no cumple con el espíritu ni la letra del acuerdo de Numea", señala el comunicado.

El referendo tuvo solo 43,9 por ciento de participación en medio del llamamiento de los independentistas de boicotear la votación debido a la pandemia del coronavirus. El grupo había pedido posponer la consulta popular para septiembre de 2022, pero las autoridades francesas se negaron a aplazar la fecha.



El presidente francés, Emmanuel Macron, se expresó al respecto el domingo tras conocerse los resultados. El mandatario dijo que "Francia es más bella porque Nueva Caledonia decidió quedarse", y pidió respetar el resultado de forma "humilde". En la misma línea, el presidente de la comisión de control de la votación, Francis Lamy, estimó que la abstención no afecta a la legalidad ni a la transparencia de la consulta.



Nueva Caledonia

Nueva Caledonia es un archipiélago de islas en el océano Pacífico, situado a 2.000 kilómetros al este de Australia y a casi 20.000 kilómetros de Francia continental. En 1853 Francia declaró que las islas le pertenecían.

Es el tercer referéndum desde los Acuerdos de Matignon de 1988, que buscaron cerrar una crisis entre nativos y descendientes de colonos. En 2018, el campo partidario de quedarse en Francia ganó con un 56,7 por ciento de los votos. Su porcentaje de apoyo cayó tres puntos porcentuales en el referéndum de 2020.

Este año, sin embargo, logró subir al 96,49 por ciento debido a baja participación registrada (43,90 por ciento) a partir del boicot de los independentistas: para evitar que su previsible victoria quedara deslucida, los partidarios de permanecer como territorio francés convocaron a una movilización masiva. En la actualidad, los independentistas, mayormente socialistas, suman 26 de 54 bancas en el parlamento del enclave colonial, que Francia anexó en 1853.