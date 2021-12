Tras el paréntesis ofrecido por la oposición, la Cámara baja reanudó el debate del Presupuesto 2022, que ayer obtuvo dictamen de mayoría, luego de que el oficialismo incorporara más de cincuenta modificaciones al proyecto original.



La moción para pasar a un cuarto intermedio había sido realizada por el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, y aceptada por el Frente de Todos, que aún no cuenta con los votos suficientes para aprobar el presupuesto presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y girarlo al Senado.

"Estamos dispuestos a que esta Cámara pase a un cuarto intermedio y nos tomemos el tiempo que sea necesario si el oficialismo está dispuesto a rever las medidas inviables (...) para obtener un instrumento tan importante como el Presupuesto", había dicho Negri.



La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, adelantó, entonces, que el oficialismo aceptaría la moción para "acercar posiciones".

En la previa, Moreau había valorado que la propuesta hecha por Guzmán "tiene la mirada puesta en la inversión, la obra pública y la salud, por lo tanto ninguna mezquindad puede hacer que la Argentina se quede sin Presupuesto". "Esperamos ver qué actitud toman otros bloques", había advertido la vicepresidenta del bloque oficialista.

Télam

Tras el cuarto intermedio, el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, tomó la palabra para reanudar el tratamiento de la iniciativa del Poder Ejecutivo. "No es ningún dibujo", advirtió en alusión a las críticas opositoras del interbloque Juntos por el Cambio, algunos de cuyos voceros adelantaron que no votarían el proyecto enviado por el ministro Martín Guzmán si no se renegocian ciertos puntos y se llama a una nueva sesión para la semana próxima. El reinicio de la sesión marcó la negativa del oficialismo a posponer el tratamiento.

Heller repasó las variables económicas positivas que está registrando el país, pero reconoció que respecto de las metas económicas del Presupuesto 2021 "claramente hay una que no se cumplió y es la de la inflación, que estuvo bastante por arriba del objetivo". "Pero hemos dicho y hemos escuchado, a organismos multilaterales, que la inflación en la Argentina es multicausal", destacó Heller, quien valoró la cifra de la inflación de noviembre para proyectar la meta del Presupuesto 2022, del 33 por ciento, cuestionada por la oposición.

"Si lográramos mantener los niveles inflacionarios de noviembre, la inflación de 2022 daría 34 por ciento. No estamos hablando de ningún objetivo inalcansable, de nigún dibujo, de nada que no se pueda lograr", argumentó.

"Es necesario cuidar el proceso de recuperación económica, que sea sustentable y sostenible, y para ello se parte de que no es posible enfrentar los vencimiento de deuda acordados por la gestión anterior. Por eso, el Presupuesto no contempla desembolsos para el pago de la deuda con el FMI", advirtió Heller, por último.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, adelantó que la sesión parlamentaria "será larga" y aseguró que "los números del presupuesto son los posibles dentro del contexto mundial".

El exgobernador de San Juan añadió que "el año pasado decía que crecíamos entre 4 y 5 por ciento, y terminamos creciendo 10 puntos. La matemática en esto no funciona, y de buena fe vamos a mostrar todos los números que tenemos, porque nuestra misión es poner de pie a la Argentina".

El diputado del radicalismo Ricardo Bruyaile, por su parte, quien había deslizado la posibilidad de que el debate se postergara una semana más, adelantó que que las críticas de la oposición se concentran en los 300 mil millones de pesos incorporados al Presupuesto el miércoles durante la negociación con las provincias, y que los puntos en debate son "la suba del mínimo no imponible a los bienes personales, la eliminación de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y el congelamiento de las vacantes en la administración pública".

En tanto, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, criticó el tiempo que consumió el Gobierno para debatir el proyecto, pero confirmó que la oposición daría quórum, aunque sin confirmar que se fuera a acompañar la votación en la sesión de hoy.

La Coalición Cívica, por su parte, que había anticipado que se abstendría, terminó cambiando de postura y anunció que votaría en contra.

Los argumentos de la minoría

El primer diputado de la oposición que tomó la palabra, por el dictamen de la minoría, fue Martín Tetaz, del bloque Evolución Radical, quien adelantó el rechazo a la iniciativa oficial: "Retiren las facultades extraordinarias que se le están dando al Presidente en el presupuesto o digan que estamos en una emergencia económica. No a las facultades extraordinarias".

"No tenemos problema con que haya estimaciones que no se cumplan", agregó Tetaz en relación a las cifras de crecimiento o de inflación, pero criticó que no hubiera estimaciones de las consultoras del mercado, de los bancos privados o del Banco Central que justifiquen que la inflación será del 33%, tal como contempla el proyecto oficial. Entre los argumentos para desconfiar de la cifra estipulada, Tetaz señaló la disminución de los subsidios a las tarifas de servicios públicos.

El radical Alejandro Cacace continuó el informe de la oposición y puso el acento en criticar el déficit contemplado en el Presupuesto 2022, y tildó de "economía kirchnerista" el financiamiento del Estado con emisiones del Banco Central, colocación de deuda en pesos y los organismos públicos.

"Creen que porque se endeudan en pesos no es deuda, pero sí es deuda", señaló Cacace, quien insistió en la teoría de que la emisión monetaria genera inflación. El diputado por San Luis también criticó el sistema de segmentación de las tarifas de los servicios públicos incluido en el proyecto oficial, que quedaría en manos del Poder Ejecutivo. "No hay posibilidad de que bajen un punto del PBI en subsidios, si no aumentan las tarifas por encima de la inflación", sentenció.