Danny Elfman, el hombre detrás de las bandas sonoras de Batman y El joven manos de tijeras, vuelve a formar equipo con el director Tim Burton para componer el tema de Wednesday, la nueva serie que está en producción de Netflix, con estreno previsto para mediados de 2022.



Dirigida por Burton, la serie está centrada en los años de adolescencia de Wednesday Addams, mejor conocida en la Argentina como Merlina, la inquietante hija mayor de Los locos Addams. Además de componer el tema central, Elfman trabajará en la partitura durante toda la primera temporada de Wednesday junto con el compositor Chris Bacon, quien ha colaborado con Elfman en proyectos anteriores.

Wednesday estará protagonizada por Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Joy Sunday, Emma Myers, Riki Lindhome, Jamie McShane, Georgie Farmer, Naomi Ogawa y Moosa Mostafa.

El adelanto de la serie dice que “muestra los años de Wednesday Addams como estudiante en Nevermore Academy. Wednesday intenta dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio sobrenatural que enredó a sus padres hace 25 años, todo mientras navega por sus nuevas y muy enredadas relaciones en Nevermore".

El historietista Charles Addams creó a Los locos Addams en 1938 para la revista The New Yorker y los siguió dibujando durante cinco décadas. La tira cómica fue adaptada en innumerables ocasiones y el personaje de Wednesday (o Merlina) tuvo al menos 18 encarnaciones previas, desde el debut de Lisa Loring en la serie de TV de 1964. "Esta niña es pálida y delicada, sensible y tranquila, le encantan los picnics y las salidas a las cavernas subterráneas, una niña solemne, vestida de gala y, en general, bastante reservada e imaginativa, poética, parece desfavorecida y dada a berrinches ocasionales. Y tiene seis dedos en un pie", describió Charles Addams a su personaje.