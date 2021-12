En el acto en que asumió al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner agradeció la posibilidad de "construir un tiempo diferente después de años muy duros". Criticó a la Corte por declarar inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura y al Congreso por votar en contra del presupuesto. Lo acompañó el presidente Alberto Fernández.

"Han sido años muy duros para nuestra Argentina, no solo por los cuatro años en que estuvo en la presidencia Mauricio Macri, que conllevaron el fracaso de sus ideas económicas para nuestro país. Tuvimos que agregar algo que nadie tenía en el menú de la campaña de 2019: esta pandemia que pareciera no querer irse, que tanto dolor trajo a todos los argentinos y argentinas, más allá de las obvias consecuencias económicas que provocaron las restricciones que hubo que tomar para cuidar a nuestro pueblo", manifestó. Por eso, siente la "responsabilidad" de su espacio de construir "un nuevo tiempo" para el país.

“Venía para acá y veía como la economía se empieza a mover”, añadió. Opinó que además de la pandemia “hay características muy complejas y aunque la gente acompaña, no pasa lo mismo con la oposición que gobernó hasta hace muy poco”.



Recordó que “en 2016 comenzamos a buscar una síntesis superadora para construir una opción, fue un trabajo titánico, hubo que hablar con compañeros con los que no se hablaba”. Aludió al lawfare y llamó a “saldar las diferencias políticas sin tener que ir a la Justicia”.



Calificó como “frustración” la decisión macrista de aludir al FMI en 2018. Comparó con el 2003: “Había mucho que hacer y se trabajó sin descanso, y cuando vi a la vuelta al FMI me acordé de mi viejo y de cómo trabajó para desendeudarlo”.

Opinó que “el PJ bonaerense es central y hay que abrirlo, por eso se sumaron tantos compañeros”. Llamó “a ponerle ganas, la situación es difícil, pero tenemos que creer en nosotros para sacar esto adelante, cueste lo que cueste”.

Criticó a la Corte por declarar inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura y al Congreso por votar en contra del Presupuesto. “Y hay un cuarto poder mediático que acosa al Presidente, no nos dan miedo las tapas de los diarios, Alberto, vos decí para dónde iremos, y te acompañaremos”, expresó.

La ceremonia tuvo lugar en el Museo Histórico 17 de Octubre de la localidad de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. "Todavía están a tiempo de arrepentirse", expresó Máximo al iniciar su discurso y agradeció al Presidente por su presencia en el acto.

Gustavo Menéndez

La ceremonia se inició con un video en el que se veía a Juan Perón, Eva Perón y Néstor Kirchner. "No te elegimos por ser portador de apellido. Te vamos a acompañar", dijo Gustavo Menéndez, que antecede a Máximo en el cargo.

Fue el primero en hablar y definió a la ceremonia como “una fiesta” y al PJ como “el partido que más respeta la democracia en el país”. El intendente en uso de licencia de Merlo agradeció “las horas de capacitación" que le "dio Cristina” y también ponderó a Máximo Kirchner y Wado de Pedro.

Menéndez bregó por que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, opuesto a la designación de Kirchner, se sumara, y también reivindicó al movimiento obrero y a los dirigentes del interior. “Teníamos un peronismo dividido que había perdido tres elecciones consecutivas y pusimos acá a Máximo Kirchner, es la primera parte de la misión, ahora viene la segunda parte”, manifestó.



Se refirió a lo ocurrido en Diputados con el debate del presupuesto: “Cuando éramos oposición no dejamos a nadie sin presupuesto, me dicen que ayer hubo un discurso incendiario, y yo no vi eso, vi una oposición irresponsable en plena pandemia”. Manifestó que “no fue democrático” dejar al Gobierno “sin herramientas”. Añadió que Kirchner “no llegó por apellido”, sino “por sus virtudes” y ratificó su apoyo.



Verónica Magario

A su turno, la vicegobernadora Verónica Magario afirmó: "Tenemos una larga pelea que dar todos los peronistas. Los que venimos de la militancia, nacimos en la lucha en los barrios, a los que nos duele el hambre, en los tiempos difíciles siempre estuvimos haciendo peronismo, y hoy más que nunca debemos seguir dando esa lucha".

"En los tiempos difíciles hay que volver a la organización política y ponerse al frente de las luchas", sentenció y criticó la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, sin nombrarla. "Nos dejaron una Argentina devastada", concluyó.

"Esta terrible pandemia detuvo muchos de nuestros sueños peronistas pero no va a detener a los dirigentes y militantes dispuestos a cambiar la historia. El peronismo será revolucionario o no será", aseguró.

Un llamado a la unidad

Del acto participaron referentes de todos los sectores que integran el Frente de Todos. Esta semana, el Consejo provincial del PJ había realizado un fuerte llamado a la unidad durante un Congreso del que participaron ministros nacionales, provinciales, intendentes y legisladores. Así, este sábado estuvieron presentes el gobernador Axel Kicillof, Magario y la mayoría de los intendentes peronistas bonaerenses.

Máximo asumirá para el período 2021-2025 en el órgano partidario del distrito electoral más importante del país, tras haber sido elegido en mayo al frente de una lista de unidad que congregó a todos los sectores del FdT y que integran ministros de los gabinetes nacional y provincial, sindicalistas nucleados en las distintas centrales obreras y dirigentes camporistas.

"Acompañamos al compañero Máximo en la asunción de la presidencia del PJ bonaerense. Como dijo Alberto Fernández, sólo están vencidos quienes bajan los brazos", tuiteó el diputado y líder sindical Hugo Yasky minutos después de finalizado el acto.

El 19 de junio, en un momento complejo de la pandemia y con la vigencia de medidas de prevención para evitar contagios, el justicialismo de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo un congreso multitudinario de carácter virtual que avaló la elección del jefe parlamentario del FdT en Diputados como nuevo titular del Consejo partidario.

Para garantizar la representación de la mayoría de los sectores del FdT, integran la lista de unidad los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), además de la exministra de Gobierno provincial, Teresa García, y Magario.

Por la rama femenina fueron inscriptas la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a Karina Menéndez, Juliana di Tulio y Liliana Schwint, mientras que por la rama sindical figuran Esteban Sanzio, Vanesa Siley, Omar Plaini, Humberto Bertinat y Walter Correa.

Así, el diputado Máximo Kirchner será el sucesor de Gustavo Menéndez y Fernando Gray, quienes tomaron las riendas del partido en 2017, cuando el peronismo venía de una derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires ante la entonces gobernante alianza Cambiemos y ejercieron una presidencia rotativa.