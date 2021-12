El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cruzó este lunes a la oposición por "romper el esquema de planificación de un país" tras el rechazo en Diputados del Presupuesto 2022 y adelantó que los mandatarios provinciales tendrán una reunión con el presidente Alberto Fernández para pedir que las obras previstas en el proyecto se realicen.

"Rompen el esquema de planificación de un país, porque en un presupuesto se plasma en qué vas a utilizar vos el dinero, y en eso las provincias se las perjudica muchísimo. Porque se planifica con recursos que tiene la provincia que no van a llegar", dijo en conversación con La García por AM750.

Grupo Octubre · Gustavo Melella sobre el Presupuesto 2022

Y agregó: "Hay obras que se incorporan al presupuesto nacional, importantísimas para el desarrollo de cada región, de cada provincia, y ahora esas obras desaparecen. Entonces no se van a poder realizar".



Este panorama, explicó Melella "va a frenar el crecimiento o el desarrollo de las provincias que estaban ahí, que estaban la mayoría o todas las provincias, porque siempre hay obras para todas las provincias. Así que el perjuicio es muy grande en recursos, en obras. Y cuando hablamos de obras hablamos de empleo".

El pedido de los gobernadores: giros para obras

Tal como adelantó y comunicó este domingo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los gobiernos provinciales deberán, ante la falta de presupuesto, "definir si rehacen sus proyectos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia".

Esta fue una de las preocupaciones principales de Melella, que adelantó que con sus pares tendrán este martes una reunión con el mandatario nacional Alberto Fernández

"Mañana vamos a tener un encuentro con Presidente. Seguramente allí vamos a pedir que esas obras se hagan, pero es muy complejo. A veces no es tan simple", se lamentó Melella.

"Cuando vos tenés un presupuesto tenés una gran planificación hacia dónde quieres ir como país, de dónde vas a sacar los recursos. Haber dejado sin presupuesto a la Nación hasta le hace perder recursos. Es grave lo que se ha hecho", agregó.

Además, comentó que el Gobierno Nacional "tiene una mirada a lo largo y ancho del país" y de "escuchar a los gobernadores, a los intendentes". "Entienden que hay obras que son estratégicas para una ciudad", sostuvo.

"A nosotros por ejemplo, se no nos cae con la falta de presupuesto una obra muy importante que estaba incorporada como es el Polo Logístico Antártico. Lo vamos a hacer igual porque buscaremos recursos por otro lado, pero demoras, perdes tiempo, complicas la cosa. Por eso es inentendible en el caso de inclusive nuestros diputados no oficialistas que no a acompañado", concluyó.

En este sentido, consideró que la negativa del bloque de Juntos por el Cambio a raíz de la supuesta violencia durante el discurso de Máximo Kirchner es "la excusa perfecta".

"Creo que lo que buscaban es entorpecer al Gobierno nacional. Que no pueda llevar adelante un plan de gestión. Incluso interferir en la negociación con el Fondo Monetario Internacional", dijo el mandatario sureño en AM750.

"Por un enojo no podes dejar a un país sin Presupuesto. Es una irresponsabilidad inmensa. Incluso me parece hasta muy pobre, muy bajo decir eso", señaló Melella.

Y agregó: "Lo más grave no es aprobar un Presupuesto en el cual no estás de acuerdo. Lo más grave es dejar a un país sin un presupuesto y tener la excusa de que Máximo Kirchner se enojó. Tenés que pensar en el pueblo, en el bien común de una nación, no en un dirigente".

Palos en la rueda

Así, Melella cargó contra la oposición y vinculó los reclamos que le hacen al gobierno con su actitud en el recinto y el país que dejaron tras la gestión de Mauricio Macri.

"Tanto que ellos critican que hay que no se recupera el empleo, que crece la pobreza. Bueno, el empleo es una de las formas más claras de salir de la pobreza, de generar nuevos puestos de trabajo y de esta manera se pierden", apuntó.

Y añadió: "Los cuatro años del macrismo, nosotros en la industria tecnológica perdimos más del 50 por ciento de los puestos laborales. Eso arrastra al resto de la producción, al resto de los sectores económicos en el comercio. Estábamos realmente muy mal y empezamos a recuperarnos. Vino la pandemia, frenó la recuperación, pero hoy vamos recuperando empleo".