El debate por la modificación del Impuesto a los Bienes Personales en la Cámara de Diputados dejó un clima tenso en Juntos por el Cambio por las tres ausencias que fueron determinantes en el triunfo del FdT. Los faltazos de la diputada del PRO, Camila Crescimbeni, que fue al Congreso y le dio positivo el test de Covid por lo que debió aislarse; otro diputado del PRO, Álvaro González, que estaba de viaje en Berlín por el casamiento de su hija; y una diputada del bloque de Evolución, Gabriela Brouwer de Koning, que se fue de vacaciones a un conocido parque de diversiones en Estados Unidos.

Dentro del espacio opositor surgieron los pase de facturas y la diputada Brouwer de Koning salió a dar sus explicaciones. “Pensé que había terminado el año legislativo, no lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia, al llegar al exterior me anoticio que el martes había sesión especial, intenté volver pero me fue imposible”, aclaró sobre su viaje a Disney.

“No estoy para nada bien, no ha sido una cuestión que me haya resbalado, estuve muy angustiada, fue una discusión muy difícil. Soy una persona muy responsable y esto no me resbala en absoluto”, aseguró la diputada.



Por otra parte, Alvaro González, figura clave de Larreta en el Congreso y en su armado presidencial, expresó: "La foto final es ‘faltaron tres vagos que no están, que son unos boludos y que se fueron a dar vueltas por el mundo’. No es así, más allá de que me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo y no me victimizo”.

El legislador argumentó que al momento del viaje, “la sesión no estaba prevista". "Cuando me avisan intenté volverme pero tuve mala suerte; el ticket que conseguí era vía Amsterdam y justo cerró por COVID. Yo no estoy en condiciones de tomarme un avión privado para llegar”, se excusó.