Gonzalo Nehuén Sánchez, un joven de 19 años con síndrome de Asperger de la ciudad de Mendoza, murió atropellado por un auto durante los festejos de Navidad. Los medios locales habían informado que el adolescente había sufrido una crisis nerviosa, producto de los fuegos artificiales, sin embargo sus familiares descartaron esa versión y aseguraron que se trató de un incidente vial.

Según testigos, alrededor de las diez de la noche, Sánchez caminaba por el cruce de las calles Olascoaga y Laprida cuando fue embestido por el conductor de un Citroen C4. El joven fue atendido por una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias y fue trasladado al Hospital Central. En la madrugada del sábado, luego de estar internado en estado crítico, el adolescente falleció en terapia intensiva.

Las crónicas locales informaron que Sánchez se alteró por los ruidos de los fuegos artificiales, versión que fue desmentida por su tía, quien le dedicó una sentida despedida, vía Facebook. "Los diarios dicen que sufrió una crisis, que se asustó por los fuegos artificiales, pero no es verdad. No fue así", escribió Jimena Paris y apuntó contra el conductor del Citroen C4: "Tuvo que haber pasado muy rápido el señor que pasó en un auto y lo atropello, porque sino es inexplicable no haber visto a un joven alto con movimientos saltarines y lentos pasar por el medio de la calle".

"El estruendo del impacto fue tan grande que mi hermana mayor, su mamá, pensó que habían chocado dos autos", completó la familiar de Gonzalo Sánchez. La investigación recayó en la Oficina Fiscal N°2, que caratuló la causa como “Homicidio Culposo”.



Pirotecnia ilegal

Pese a que la familia de Gonzalo apuntó a la imprudencia del conductor, distintas organizaciones pusieron el foco en la necesidad de una mayor concientización sobre los daños que los ruidos fuertes generan en las personas con Trastorno del Espectro Autista.

Por caso, desde 2020, el Código de Contravenciones de la Provincia de Mendoza expresamente prohíbe la venta, distribución, portación o uso de pirotecnia. Sin embargo, según un relevamiento realizado en los hospitales públicos de Mendoza, desde las 7 del 24 de diciembre 12 a las 7 del se registraron 9 heridos por quemaduras producto del uso de pirotecnia.