El actor estadounidense James Franco admitió haber tenido sexo con sus estudiantes en su escuela de cine. "Durante el tiempo que enseñé, me acosté con estudiantes y estuvo mal'', dijo.

Franco, quien en 2011 estuvo nominado a Mejor Actor en los Óscars por la película 127 horas, fue acusado por cinco mujeres en 2018 de explotación durante escenas de desnudos en su escuela Studio 4, ubicada en el norte de Hollywood.

Distintas alumnas acusaron al actor de insinuar que les daría papeles en alguna de sus películas "a cambio de actos sexuales o de quitarse las blusas", abusando de su posición dominante como docente.

En 2018, Franco apareció en The Late Show, donde negó las acusaciones: “Las cosas que leí en Twitter no son precisas, pero aun así apoyo completamente a las personas que salen y pueden decir aquello que tanto tiempo no pudieron exponer”.

Pero esta vez, el actor decidió hablar sobre el tema en una entrevista en el programa radial The Jess Cagle Show.

"Algo consensual"

Franco negó haberse acostado con estudiantes en su clase llamada "Escenas de sexo" y argumentó que el nombre era solo un "título provocativo". "No era un plan maestro de mi parte -dijo-. Pero, sí, hubo algunos momentos en los cuales tuve algo consensual con una estudiante, y no debí hacerlo".

"En aquella época no lo tenía claro, como he dicho. Entonces se reducía a algo como 'si esto es consensual, creo que está bien. Somos todos adultos'", admitió.

El actor sostuvo que no era consciente de que la dinámica de poder entre un estudiante y un docente podía sesgar el concepto de consentimiento porque “en ese momento, no tenía la cabeza en orden”.

“Había estado en recuperación por abuso de sustancias. Había algunas cosas a las que tenía que hacerle frente que tenían que ver con la adicción -dijo Franco-. Y también he usado todo lo que aprendí en mi recuperación para empezar a examinar esto y a cambiar quien soy”.