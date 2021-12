"Hemos logrado la firma de un nuevo consenso fiscal que le devuelve autonomía y equilibra la situación impositiva de las provincias. Por tercera vez, firman las 23 provincias argentinas, con una única ausencia que es, nuevamente, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La gestión anterior condicionó a las provincias con ajuste fiscal y las empujó a endeudarse en dólares", dijo el ministro del Interior y uno de los artífices del acuerdo, Eduardo de Pedro.

En cambio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el único mandatario que no acompañó la iniciativa, dijo que "desde la Ciudad no vamos a acompañar el Consenso Fiscal impulsado por el Gobierno nacional. Asumimos un compromiso central con los argentinos y lo vamos a cumplir: no apoyar el aumento ni la creación de nuevos impuestos al trabajo y a la producción". La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, le contestó que "a través de su presupuesto y de sus leyes impositivas, la Ciudad aumentó un 52 por ciento el ABL y las patentes".

El gobernador de Formosa, Gildo Isfrán, dijo que "este acuerdo reemplaza al Consenso del 2017 y devuelve la autonomía a las provincias, promoviendo estabilidad y equilibrio fiscal", mientras que su par de Chaco, Jorge Capitanich, agregó que "este acuerdo nos permitirá garantizar previsibilidad financiera, armonizar los sistemas tributarios y promover solvencia fiscal de largo plazo".



El opositor Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, señaló que "suscribimos el Consenso Fiscal 2021 al tiempo que asumimos un firme compromiso: en Corrientes no aumentaremos los impuestos que afecten ni nuestro desarrollo ni la búsqueda de inversiones. Seguiremos con la alícuota de 2,9 por ciento de Ingresos Brutos y tasa cero a la radicación industrial. También nos oponemos al Impuesto a la Herencia".

En tanto, el ministro de Hacienda misionero, Adolfo Safrán, aclaró que "no implica aumentar la carga impositiva en la provincia” sino que se "ratifican las alícuotas máximas que ya estaban vigentes".