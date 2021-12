Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, está cada vez "más cerca" de ser transferido al Dinamo Moscú, de Rusia, según lo revelado este martes por fuentes cercanas a la negociación.



Allegados a la entidad xeneize le contaron a Télam que "la operación le dejará al club" una suma cercana a los 7,5 millones de dólares netos, monto que serviría para "salir a buscar refuerzos para la próxima campaña".



Villa tiene 25 años y el 70 por ciento de su ficha pertenece a la entidad de la Ribera. El 30 por ciento restante es del club Deportes Tolima, de su país natal.



Los integrantes de la Secretaría de Fútbol, que encabeza el vicepresidente segundo Juan Román Riquelme, confían en que "la operación se concrete en los próximos días".



A fines de julio pasado, la dirigencia boquense rechazó una propuesta del Brujas de Bélgica por el pase del extremo colombiano, que oscilaba en los 7 millones de dólares por el 100 por ciento de la ficha del jugador, con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2023.



Esa situación generó disconformidad y rebeldía en Villa, quien dejó de entrenarse por 38 días y volvió a ponerse a las órdenes del DT Sebastián Battaglia, recién en septiembre pasado.



En Colombia, el periodista Diego Rueda, de Radio Caracol, escribió en Twitter que "Pablo Martín Ceijas y Joao Heman son los nuevos representantes del extremo colombiano y fueron los encargados de llevar a buen puerto la negociación con Dinamo de Moscú, cerrando la transferencia en 12 millones de dólares".



Según esa misma cuenta, el contrato del futbolista sería por "cuatro temporadas" y sólo estarían pendientes los exámenes médicos, los cuales se realizarían en Estados Unidos. De no mediar inconvenientes, Villa se sumaría al plantel ruso en la segunda semana de enero para la pretemporada en Málaga, España.



Dinamo Moscú es escolta del Zenit San Petersburgo en la Liga rusa. Tiene en sus filas a los uruguayos Guillermo Varela y Diego Laxalt como los únicos sudamericanos.



Si se llega a un acuerdo, se cerrará el ciclo del colombiano en Boca, club al que llegó a mediados de 2018. En su permanencia en la institución no sólo acumuló aplausos por sus buenos rendimientos sino también fue protagonista de diferentes acciones extradeportivas que le aparejaron contratiempos.



Así, en abril de 2020 fue imputado y denunciado por su ex pareja, Daniela Cortez, por "violencia de género", situación por la cual el 30 de junio último, la Cámara Penal de Lomas de Zamora elevó la causa a juicio, aún sin fecha de comienzo.



Villa también quedó en el "ojo de la tormenta" para el hincha de Boca Juniors, cuando el equipo entonces dirigido por Miguel Angel Russo quedó marginado de la Copa Libertadores en Brasil ante Atlético Mineiro. El delantero, en desacuerdo con la directiva xeneize, resolvió unilateralmente viajar a Colombia, sin el permiso pertinente, para atender a su madre por "cuestiones médicas".



También fue partícipe de otro acto de indisciplina junto a su compatriota Edwin Cardona y al peruano Carlos Zambrano, aunque la versión oficial de la entidad auriazul dio cuenta de una "intoxicación alimentaria".