El segundo jefe de la policía provincial -hasta el 30 de julio pasado- Ariel Zancocchia fue ayer imputado como jefe de una asociación ilícita que se benefició con el manejo de arreglos en patrulleros y el desguace de los que estaban en reparación. La pesquisa por defraudación al Estado empezó en 2020, a instancia de Marcelo Sain. Uno de los indicios fue que tenía una SRL dedicada a la mecánica automotor, chapería y pintura y que –a pesar de que vendió sus acciones– siguió siendo prestadora para el arreglo de móviles

Junto a él, fueron imputados por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery otros ex altos mandos de la Unidad Regional II: son Sergio Cantero, jefe de la Agrupación Cuerpos entre 2018 y julio de 2021; Cristian Molina y Débora Savani, ex jefe y subjefa del Comando Radioeléctrico; el ex habilitado de la URII Martín Ronsisvalle y su par de la Policía de San Lorenzo, Daniel Vega; y Francisco Fernández, quien fuera jefe de Logística. También fue acusado Germán Trujillo responsable del playón de Tarragona y Juan Jose Paso, donde se arreglan las patrullas.

Según la acusación fiscal las personas nombradas "se beneficiaron con la administración y disposición de vehículos, repuestos y/o autopartes de vehículos pertenecientes a las fuerzas policiales de la provincia mediante maniobras consistentes en entregar repuestos a terceros a cambio de dinero; hacer uso de autopartes a sabiendas de la irregularidad de su disposición y/o colocación en los vehículos para los que se solicitaban; obtención y utilización de repuestos nuevos para automóviles por fuera de lo dispuesto por las normas administrativas que lo autorizan y las que regulan la adquisición y disposición de esos recursos del estado. Además hicieron uso de esos repuestos y/o los comercializaron indebidamente con terceros; y lucraron indebidamente con el redireccionamiento de vehículos que debían ser reparados en talleres oficiales a empresas de terceros".

Todo surgió por una inspección de la Agencia de Control Policial (ACP) liderada por Nadia Schujman y Diego Rodríguez a la "Base Tarragona" del Comando Radioeléctrico, que se había convertido en un "cementerio de patrulleros", porque enviaron decenas en desuso por falta de reparación. Allí detectaron inconsistencias en registros de estados de móviles en reparación y otras irregularidades.Estas situaciones también quedaron al desnudo por denuncias de Cristian Güemez que era un anterior encargado de la sección Administración y Finanzas de la Policía de Rosario que al denunciar hechos de corrupción recibió tres atentados de tinte mafioso con estallidos de artefactos explosivos en su domicilio.

Hubo muchos casos analizados, junto a escuchas y mensajes. En rigor cuando se analizó el listado de proveedores para sustituir diversas partes vehículos se advirtió la repetición de compras a la firma Genarino. Al examinar esa razón social inscripta se advirtió que el fundador de Genarino era Zancocchia. En 2015, cuando pasó a ser habilitado de la policía, es decir quien maneja los recursos económicos, vendíó su parte societaria en esa empresa. Los investigadores creen que la seguía manejando o bien obtenía haciendo negocios.

Para los fiscales " Ariel Zancocchia en oportunidad que cumpliera funciones como logístico y desde 17/03/15 hasta 04/10/16 y siendo luego designado como subjefe de la Policía de Santa Fe desde 31/08/20 hasta 29/07/21 se interesó de forma particular en la realización de negocios dinerarios que beneficien a la empresa Genarino y ARFE SRL. Para ello, y apelando a su ascendencia como funcionario policial de jerarquía, procuró que estas empresas sean contratadas por la policía de Santa Fe para que presten servicios de mecánica integral a los móviles de la Policía de la Provincia con el fin de beneficiar económicamente a los titulares de las empresas mencionadas. A partir de esas transferencias realizadas un mes antes que Ud. asuma como logístico de la UR VII (17/03/15), ARFE SRL y GENARINO incrementaron su participación en la facturación de la UR II considerablemente siendo las dos empresas de mayor facturación en el período 2017, verificando que desde que Genarino comienza a facturar al Ministerio de Seguridad en el mes de julio de 2016 se produce un incremento sostenido hasta julio de 2020 donde comienza a decaer, de los $14.560.660 facturados en el período 2016-2020 por el Sr. Genarino $14.252.730 corresponden a servicios facturados a la provincia de Santa Fe. En relación al análisis financiero-tributario de la firma ARFE SRL, surge que entre julio de 2015 y diciembre de 2020, de los $17.612.402 facturados, $14.236.962 corresponden a facturas al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe".

En cumplimiento de estos acuerdos con ARFE SRL/Genarino, Zanccochia enviaba directamente vehículos para ser reparados en la empresa ARFE SRL y Gernarino. Esta situación continuó incluso en el tiempo en que fue designado Subjefe de Policía de la Provincia.

Una de las pruebas en su contra es un Informe del Organismo de Investigaciones del que se desprende que el titular de la empresa Genarino según datos de Afip es "Genarino Oscar Adán y que éste a su vez es también propietario de la empresa ARFE SRL, la cual fue constituida por el oficial de policía Ariel Zancocchia y el Sr. Fernando Rafael Blanco el 24/10/11 y adquirida en un 50% por el Sr. Genarino en fecha 27/05/2013 a raíz de una cesión de cuotas efectuada por el Sr. Fernando Blanco. Mientras que el policía Ariel Zancocchia cedió sus cuotas a la esposa del Sr. Oscar Adán Genarino (Silvina Laura Miscoria) en fecha 12/02/2015".