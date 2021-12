Ayer en horas de la siesta, pobladores que tuvieron que emigrar de Misión Santa María (en Santa Victoria Este –SVE- de Rivadavia), cortaron la ruta 54 en reclamo de máquinas para reforzar las defensas para evitar el ingreso de las aguas.



“Esta es la primera oleada. Pero sabemos que con una segunda, el anillo no resiste”, dijo a Salta/12 el presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, al indicar que estos son los reclamos por los cuales los pobladores decidieron salir a cortar la ruta. Los anillos son defensas que se realizaron en las comunidades para evitar el ingreso de las aguas tras la inundación que hubo en la zona en 2018.

Mientras, en un informe realizado por el comunicador Arsenio Corvalán, quienes estaban a la vera de la ruta afirmaron que cuando la creciente del Pilcomayo empezó se trabajó desde cada una de las comunidades para que “no se rompa el anillo”, sin la ayuda oficial. “Queremos que venga gente del gobierno, no que manden comestibles, sino que nos digan adónde van a hacer los trabajos”, se escucha en el informe.

“Son muchas comunidades y se mandó más operarios a la zona”, dijo por su parte el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Mauricio Romero Leal, al sostener que se terminaron de realizar algunos trabajos “y la máquina está yendo a Santa María”.

Respecto al temor por una rajadura que existe en el anillo que recubre a esa comunidad afirmó que “hay bolsones de 1000 kilogramos cada uno que se encuentra como defensa sobre un terraplén que está totalmente consolidado”. Sin embargo, una vez que bajen las aguas, lo cual afirmó es lo que se espera para esta semana, se va a realizar una recorrida con el titular de Vialidad de la provincia, Gonzalo Macedo, a fin de distribuir las máquinas también de Vialidad según los requerimientos.

“Hoy llegó una retroexcavadora más y nos vamos a quedar hasta que continúen las crecidas”, manifestó.

“Nosotros tenemos una sola máquina que puede trabajar en estas obras”, sostuvo por su parte la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de SVE, Julieta Catardo, al indicar que “algunas defensas estaban en condiciones y otras no ante la falta de mantenimiento. Y nosotros las gestionamos”, indicó sin hacer señalamientos directos sobre los presuntos responsables. Confirmó que de todos modos, las máquinas están en la zona y tienen el objetivo de reforzar las defensas apenas puedan desarrollarse los trabajos.

La mercadería de Nación en el municipio

Catardo afirmó que ayer había llegado la mercadería que envió el gobierno nacional para asistir a las comunidades que se encuentran afectadas por la crecida del río. Mendoza afirmó que una de las intenciones de la UACOP es poder ayudar con el reparto de lo acercado desde el gobierno central a las comunidades. Sin embargo, manifestó que provincia no envió mercadería.

Al ser consultada, Catardo sostuvo que sobre el tema no puede responder dado que la provincia es la que maneja la entrega de la ayuda alimentaria “a través de Asistencia Crítica”, y no del municipio.

“Queremos gente que no venga a pasear porque esto no es un paseo, no es un circo”, dijo un tanto enojado Mendoza al criticar a la actual ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas, y el secretario delegado de Asuntos Indígenas, Marcelo Córdova, con quien afirmó “hemos cortado el diálogo” desde la UACOP.

“Vargas vino con las manos vacías y no dio respuestas y con Córdova nunca hay solución”, insistió al sostener que este miércoles “se ahogó Facundo Frías, de 45 años, y quienes los rescatamos fuimos nosotros porque ni seguridad ni rescatistas tenemos”.

Provincia habla de provisión de alimentos “coordinada”

Ayer, en tanto, desde el gobierno provincial se informó que a través de la Dirección de Asistencia Crítica, encargada de la primera respuesta desde el Ministerio de Desarrollo Social, “en conjunto con agentes municipales de los gobiernos locales de Rivadavia Banda Norte y Santa Victoria Este, coordinaron la provisión de alimentos a familias afectadas”.

Se indicó que las condiciones del tiempo permitieron mejoras leves en la situación de los caminos, por lo que se prevé realizar en articulación con vehículos del municipio la asistencia de quienes quedaron aislados en Vertientes de la Costa.

Se señaló que para las familias de Monte Carmelo que se desplazaron por su voluntad hasta una zona en mejores condiciones de habitabilidad, denominada el Pozo Araz, se reforzó la contención con la distribución de elementos de primera necesidad, alimentos y agua.

Por otro lado, del relevamiento a la comunidad de San Luis, ubicado en la zona ribereña de Santa Victoria Este, los agentes verificaron cómo el cauce crecido genera socavones, no aisló a los pobladores y además no representan un riesgo significativo al momento. Por este motivo, avanza el proceso de reubicación de una familia residente en inmediaciones del río, de manera preventiva.

También se indicó que por una cuestión de previsión es que se reforzará los Centros de Recursos para la Emergencia Climática (CREC), con elementos de primera necesidad.

En el caso de Rivadavia Banda Norte se diagramó la realización de vuelos para concretar puentes aéreos junto con Aviación Civil, para familias de parajes aislados por la crecida del Bermejo de La Esperanza.

Mediante puente aéreo se realizó la asistencia con elementos de primera necesidad, “en un operativo coordinado con el área de Acción Social del municipio”. Se dejaron módulos para 60 familias de los parajes Montevideo, El Colgao, La Pastosa y Campo Alegre, que se encuentran aislados por la crecida del Río Bermejo.