Este miércoles a las 17 habrá una cita especial en Casa Rosada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá en el Museo del Bicentenario con gobernadores, empresarios y sindicalistas para explicar públicamente, con detenimiento, y con presencia de periodistas, todos los detalles de las negociaciones que el Gobierno está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. La novedad, comentaron a este diario fuentes del Gobierno, es que en las últimas horas el Presidente le pidió Guzmán ampliar el encuentro que en un principio iba a ser solo para gobernadores. Desde el oficialismo puntualizan que "las negociaciones con el FMI son negociaciones geopolíticas con 190 países del mundo. Por ende, la Argentina se tiene que mostrar unida y con un claro entendimiento hacia afuera para poder renegociar y refinanciar esta deuda inmensa que tenemos". "Hay que mostrarnos todos alineados en la misma estrategia", explican.

El encuentro de Guzmán con gobernadores se gestó el 27 de diciembre, el día que los jefes provinciales --salvo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta-- asistieron a Balcarce 50 para firmar el pacto fiscal 2021 junto al Presidente y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Allí, Fernández les confirmó que hablaría con Guzmán, para que el 5 de enero se reúna con ellos y les dé los detalles del acuerdo con el Fondo. "Es una reunión que, en un principio, se convocó con gobernadores, pero que se amplió a sindicatos y empresas. Es decir, se trata de una convocatoria ampliada que tiene el objetivo de lograr mayores consensos a nivel nacional", explicaron desde el oficialismo. También asistirán el ministro del Interior y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En cuanto al objetivo del encuentro, desde el Gobierno explicaron a este diario que será "que el ministro Guzmán presente los avances en las negociaciones, los detalles, qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que no vamos a aceptar --un programa de ajuste-- y que lo que se busca es un nuevo acuerdo que no inhiba las posibilidades de crecimiento de la Argentina. Eso es lo que Guzmán va a proponer". Sin embargo, aclararon que "será una presentación, pero de allí no saldrán definiciones".



En Casa Rosada subrayan que el FMI ha expuesto en reiteradas ocasiones que lo que se necesita para la renegociación son "acuerdos internos". En esa línea, detallan que "necesitamos el apoyo de los gobernadores". A su vez, recuerdan y ponen como un ejemplo negativo el antecedente del Presupuesto 2022, que fue rechazado por la oposición en el Congreso. "Los legisladores que responden a los distintos gobernadores no votaron el Presupuesto y dejaron al Gobierno sin esa herramienta central. Si cuando el ministro Guzmán presente el plan plurianual en el Congreso, la oposición no lo vota, se complicará el acuerdo con el Fondo. Por eso es central que los gobernadores acompañen", resaltan.

Aún es una incógnita si el miércoles asistirá Rodríguez Larreta. Desde el Gobierno informan que fue invitado, pero desde el GCBA dicen que no y que están esperando los detalles de la reunión para ver si el jefe de gobierno porteño participa. El rol de la oposición es algo que preocupa en el oficialismo y que genera grandes críticas. Desde Balcarce 50 vaticinan que "si la competencia interna de las distintas vertientes de Juntos por el Cambio se va a resolver o dirimir de acuerdo a ver quién tiene más capacidad de daño al Gobierno, los argentinos vamos a tener que prepararnos para vivir cosas feas".

La del miércoles, en tanto, no será la primera reunión de este tipo que sostiene el ministro Guzmán. El primero de diciembre ya había ido a la CGT para explicar los detalles del acuerdo con el Fondo ante los sindicalistas. En esa ocasión, el ministro, junto de su par de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni, les prometió a los presentes que "se está negociando poder tener un esquema de políticas públicas que sean nuestras y que le permitan a la Argentina seguir en la senda de tranquilizar la economía y que cuando estemos mejor podamos hacerle frente a la deuda con el FMI".

Desde la CGT, tras la visita de Guzmán, confirmaron que apoyarían al Gobierno en la renegociación y aclararon que "no va a haber ninguna reforma ni restricción a los trabajadores". El objetivo del Gobierno para este miércoles es cosechar también el visto bueno de todos los gobernadores --opositores y oficialistas-- para que ellos, a su vez, convenzan a sus legisladores de acompañar al Gobierno votando el plan plurianual. Al mismo tiempo, buscan sumar a la foto el apoyo de empresarios. El gobernador de Catamarca, Raúl Jallil, indicó en diálogo con Página12 que asistirá a la reunión a la que "vamos con gran expectativa" y añadió que "va a ser un gran paso si hay un buen arreglo con el FMI que permita que la Argentina y las provincias sigamos creciendo".