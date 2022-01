La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, señaló que no hay "ninguna evidencia" de que en la Argentina haya casos de "Flurona" --combinación de gripe influenza con coronavirus-- como el que se registró en Israel y que empiezan a aparecer en otros países del mundo. "Tenemos los ojos puestos en lo que está pasando en el mundo, así ha sido siempre, pero hasta que no tengamos algo de preocuparnos no tenemos nada que hacer", indicó Tarragona para bajar la preocupación en la población.

Tarragona respondió así tras el caso detectado en una mujer embarazada de 30 años, que dio luz en el Hospital Beilinson de Petaj Tikva, Israel, y que no estaba vacunada contra ninguna de las dos enfermedades. Tras el caso israelí, el Servicio de Salud de Cataluña, España, informó sobre la detección de dos casos similares, aunque aclaró que la combinación de ambos virus no generó una evolución más grave para los pacientes.

La tercera ola de covid en Argentina

La jefa de Gabinete de la cartera de Salud destacó que el país enfrenta esta nueva ola --con predominancia de la variante Ómicron en Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y de Delta en el resto del país-- con "un porcentaje muy alto de vacunación que, en mayores del 18 años, alcanza el 94% con una sola dosis. Y cerca del 80% con esquema completo en todo el país".

Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación

"Esto está marcando la diferencia con el impacto de la nueva variante", aseguró Tarragona en diálogo con Futurock y, en ese sentido, indicó que la suba abrupta de casos "no generan tanta preocupación" porque "no estamos viendo la proporción de casos graves que veíamos en las olas anteriores".

Los cuidados para las vacaciones

La funcionaria reconoció que desde el Minsiterio de Salud se especula con "no hemos llegado al pico" de casos de esta nueva ola y que "estas últimas semanas con las fiestas de fin de año seguro tendrán un impacto en los casos, lo veremos esta semana". De todas maneras, Tarragona adelantó que se espera "esto empiece a bajar" en las semanas siguientes y señaló el caso de Sudáfrica, donde se anunció el fin de la ola de casos.

Respecto de los testeos --con las imágenes de los centros de testeos desbordados en todo el país--, la funcionaria analizó que "la gente cuando sabe que es contacto estrecho se va a hacer un test y no corresponde", por lo que recordó que se debe esperar más de 72 horas para que un test de antígenos --conocidos como test rápidos-- sean más efectivos en sus resultados. "La conducta es que si fue contacto estrecho, la persona se aisle para descartar una posible infección en los siguientes días", solicitó Tarragona.

En ese sentido, habló del cambio de criterio para los aislamientos de contactos estrechos. "La evidencia nos muestra que el curso de la enfermedad es con menos síntomas y dura menos tiempo en el caso de los vacunados", explicó la funcionaria. Además, señaló que para aquellos vacunados que son asintomáticos: "Más del 50% de los contactos estrechos vacunados presentan sintomas al quinto día, si no lo hace, es difícil que ocurra".

En cuanto a los cuidados a tener para la circulación interna durante las vacaciones, la jefa de Gabinete de Salud señaló que el gobierno central nunca fue partidario de cerrar las fronteras provinciales y pidió a los turistas que mantengan los mismo cuidados que se recomendaron desde el inicio de la pandemia: uso de barbijo, distancia, lavado de manos y ventilar los lugares cerrados.

De todas maneras, reconoció que algunos gobiernos provinciales analizan exigir el pase sanitario para poder ingresar como turistas. "Las provincias lo pueden hacer, lo iremos viendo", indicó .