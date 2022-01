Luego de varios días de estrico silencio, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal se refirió al plan de exfuncionarios de su gestión de armar una "Gestapo" -tal como se observa en la grabación- para perseguir sindicalistas. La ahora diputada nacional intentó negar todo, al indicar que en su gobierno "no hubo ni mesa judicial ni causas armadas".

"Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes, y por eso se pidió su detención”, expresó Vidal en una entrevista con LN+. Según la dirigente del PRO, la reunión ocurrida en 2017 con la presencia del ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, empresarios y funcionarios del Ministerio de Justicia se trató, en realidad, de "una reunión de trabajo". "Mi gobierno los acompañaba para que hicieran la denuncia porque tenían miedo", sostuvo Vidal.

En cuanto a la definición de su ex ministro de Trabajo sobre su deseo de crear una "Gestapo" para barrer con los sindicatos, Vidal minimizó el hecho político y lo señaló como una "expresión repudiable" y aclaró, inmediantamente: "No constituye delito, pero que es repudiable". Otro punto particular de la declaración de Vidal fue que a pesar de defender la actuación de su gobierno, confesó que se enteró "de esta reunión por los medios".

Lo que sí hizo la ex gobernadora fue confirmar la "ilegalidad" de la filmación de la reunión y la presencia de dos agentes de la AFI, entonces a cargo de Gustavo Arribas, y bajo la órbita directa del ex presidente Mauricio Macri. "La reunión fue ilegalmente grabada. Hasta ahora no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión. Para mis ministros y los empresarios eran una reunión de trabajo", señaló Vidal. La diputada nacional sostuvo que "la gente de la AFI lo va a tener que explicar en sede judicial" el porqué de la grabación de la reunión y la presencia de dos agentes en la "mesa de trabajo", que mencionó Vidal. La ex gobernadora se negó a confirmar si los agentes presentes estaban vinculados al ex presidente de Boca y operador judicial, Daniel Angelici.

El comunicado del PRO, en la misma sintonía

Pocos minutos antes de la aparición de Vidal, el PRO emitió un comunicado en el que carga contra el gobierno nacional y no hace ninguna autocrítica sobre la "Gestapo" que deseó organizar Villegas.

"En los últimos días, hemos presenciado otra operación judicial del Frente de Todos con el fin de deslegitimar la lucha contra las mafias que impulsó el gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires", comienza el comunicado titulado "Los mafiosos no pueden convertirse en víctimas". En la misma sintonía que Vidal, en el documento se expone que no hubo "ninguna mesa judicial en la provincia de Buenos Aires" y que la Justicia "actuó en base a pruebas concretas e irrefutables".

En tanto, apuntaron contra el exlider de la UOCRA, Juan Pablo "Pata" Medina, y el extitular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), Daniel Balcedo, a quienes calificaron como "millonarios que utilizaron prácticas delictivas para enriquecerse".

Por último, manifestaron que "el trabajo y la lucha" de la gestión de Cambiemos "contra las mafias" en el territorio bonaerense "no haya sido un esfuerzo en vano".

Noticia en desarrollo.