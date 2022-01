Luego de haberse negado a la firma del Consenso Fiscal, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue con los aumentos en 2022. El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que se manifiesta en contra de crear o aumentar impuestos, subió la alícuota de Ingresos Brutos para los sectores del transporte, la intermediación financiera y los servicios financieros. También creó nuevos tributos o amplió los existentes a otros rubros que antes no estaban alcanzados. Y desde hoy habrá subas en los servicios de Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas, con aumentos que oscilarán entre el 40 y 51 por ciento.

El detalle de los incrementos indica que la VTV aumenta 51 por ciento, con lo cual la tarifa para los autos pasará de 2665 a 4023 pesos, en tanto que el servicio para las motos pasa de 1002 a 1513 pesos.

En el caso del estacionamiento medido se informó que la hora pasará de 30 a 45 pesos, lo que representa una suba del 50 por ciento.



El acarreo de autos trepa un 45 por ciento, de 4350 a 6525 pesos, en tanto que la suba para el servicio de Ecobici es del 40 por ciento a nacionales y 70 por ciento a turistas.



Finalmente, el ajuste de los peajes para el uso de autopistas será del 45 por ciento en promedio: los vehículos livianos pagarán 61 pesos en Alberti, 88,50 en la Illia y 215 en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno. Para quienes no cuenten con TelePase o lo tengan inhabilitado, deberán abonar cuatro veces el valor de la tarifa en el caso de utilizar las vías verdes. En las vías amarillas (las de cobro en efectivo), el pago seguirá siendo el doble de la tarifa establecida.

Además de estos aumentos, en los últimos dos años el Gobierno porteño produjo subas de varios impuestos ya existentes, extendió su alcance a rubros no explorados y creó otros nuevos. El listado es el siguiente:

Ingresos Brutos: servicios sociales y de salud, la tasa subió de 4,75 por ciento en 2021 a 5 por ciento en 2022. El pacto fiscal que la Ciudad firmó en 2017 establecía que este año esta alícuota debía ser del 4 por ciento.

Ingresos Brutos: servicios financieros, la tasa aumentó este año de 7 por ciento a 8 por ciento. El pacto fiscal de hace cinco años fijaba esa alícuota en 5 por ciento para 2022.

Ingresos Brutos: intermediación financiera, la tasa aumentó este año de 5,50 por ciento a 8 por ciento. El compromiso de la Ciudad era que este año la tasa fuera del 5 por ciento.

Ingresos Brutos: transporte, la tasa aumentó este año de 1,50 por ciento a 2 por ciento. El pacto fiscal establecía que esa actividad debía estar exenta del tributo en 2022.

Ingresos Brutos: el Gobierno porteño derogó la exención para títulos, bonos y letras, que quedan gravados con una alícuota del 8 por ciento.

El Gobierno de la Ciudad creó en 2021 un impuesto a los gastos con tarjeta de crédito del 1,2 por ciento, que se mantiene en 2022.

Pese a todas esas subas, Rodríguez Larreta no quiso firmar el nuevo Consenso Fiscal, como sí lo hicieron 23 provincias, con el argumento de que no quería aumentar ni crear impuestos. En rigor, ese acuerdo entre la Nación y las provincias no obliga a ningún distrito a subir o crear impuestos.

El Consenso Fiscal, es un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen. El ministro del interior, Wado de Pedro, dejó en claro que “este Consenso no aumenta impuestos, sino que pone topes a las alícuotas actuales”. “O sea -aclaró- todos los gobernadores y gobernadoras que participaron de la firma se están autolimitando en lo relativo a la suba de impuestos”.