El Gobierno provincial avanzó ayer en decisiones que marcan un reacomodamiento en relación con la escalada de contagios por Covid-19 y, sobre todo, su impacto en el mundo laboral. Uno de esos consensos establece la desobligación del aislamiento para personas que, aunque sean "contacto estrecho" de una persona contagiada, estén asintomáticas y tengan el esquema completo de vacunación, esto es dos dosis más la de refuerzo, o dos dosis con menos de 5 meses desde la última aplicación, o que hayan tenido covid en los últimos 90 días. En lo puntual, salud y seguridad son las áreas más críticas y en las que más golpea el ausentismo laboral por enfermedad. También el Ejecutivo acordó con municipios y comunas posponer eventos masivos, y accedió a habilitar los autotests para el covid, al punto de que se estockeará y permitirá que lo hagan también en el ámbito privado empresas o instituciones, que podrán usarlo para testear personal a condición de que haya un médico que certifique y sea responsable de la carga de resultados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La medida va en sintonía con lo que ayer aprobó el Consejo Federal de Salud (Cofesa): la eximición del aislamiento obligatorio a los contactos estrechos de casos positivos con las condiciones antes referidas.

Se descartó aumentar restricciones por el momento, debido a que todavía la proporción de internaciones dentro del universo de contagios positivos no es crítica. Lo que sí le preocupa al Gobierno y a las cámaras empresarias es que el ausentismo laboral por covid promedie el 20% de los trabajadores en la industria, el comercio y los servicios.

“El aumento de casos y de contactos estrechos incrementa los aislamientos, poniendo en riesgo actividades esenciales, productivas y estratégicas. Este escenario exige que las medidas sanitarias se adapten, priorizando la salud y sosteniendo las actividades productivas y estratégicas”, explicó la ministra de Salud, Sonia Martorano. “Cabe destacar que la alta transmisibilidad hace que aumenten los casos pero que esto no se refleje en las Unidades de Terapia Intensiva, es decir que se reduce el impacto sanitario", agregó y apuntó que con la aplicación de 2 dosis las hospitalizaciones bajaron un 65% y con tercera un 81% en Santa Fe.

La resolución emitida ayer establece que quienes tengan colocadas 2 dosis con menos de 5 meses, hayan recibido las tres dosis con más de 14 días transcurridos o que hayan tenido covid en los últimos 90 días, podrán regresar a sus actividades laborales, circular con cuidado estricto, no sociabilizar, estricto uso de barbijo, al igual que ventilar permanentemente los ambientes, y tendrá que realizar un automonitoreo diario de síntomas. Para estos casos, la app Cuidar se bloqueará por 10 días, por lo que no tendrá entonces el pase sanitario.

Consultado por Rosario/12 por si esta decisión implica una concesión sanitaria a necesidades de la actividad económica, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, respondió que no. "De lo que recojo en la experiencia de otros países, no es un riesgo en tanto se continuará con el monitoreo diario. Si surge un contagio se procederá al aislamiento como indica el protocolo. Pero con las condiciones mencionadas, y si la persona es asintomática y manteniendo el uso de barbijo y la vigilancia, no debe haber problemas", dijo.

Apelación a intendentes

En tanto, el gobernador Omar Perotti se reunió con intendentes y presidentes comunales para exhortarlos a suspender encuentros masivos en cada localidad santafesina, a la espera de que pase este pico de contagios que los expertos estiman durará entre 20 y 30 días más.

“Propusimos a intendentes posponer los eventos masivos porque estamos con un alto nivel de contagios en un contexto de normalidad, la idea es postergar, ya algunos lo hicieron. Es lo más prudente”, reveló el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. Se refirió así a eventos que supongan el encuentro de más de mil personas aunque lo hagan al aire libre. “Es allí donde hay que poner el foco. No con el plan de suspenderlos definitivamente sino pensar en una instancia de posponerlos, ya que esta tercera ola no sería de larga duración y en unos días los casos comenzarían a descender”, estimó.

Mientras tanto, Perotti y Martorano también consultaron en la tarde al comité de expertos para revisar esta decisión de suprimir el aislamiento de contactos estrechos asintomáticos, el ritmo de testeo y la campaña de vacunación. Según fuentes de gobierno, los expertos no objetaron esta decisión.

Y en cuanto al criterio de testeos, se convino en que deben hisoparse personas con dos o más síntomas pero que tengan factores de riesgo o sean mayores de 60 años.

El resto no requieren test porque se considera positivo a cualquiera que tenga dos o más síntomas, ya sea con o sin contacto estrecho identificado. Todos estos casos a partir de ahora se consideran positivos y por lo tanto no requieren de hisopado. Asimismo, tampoco deben hisoparse personas que hayan tenido covid en los últimos 90 días por más y hayan sido contacto estrecho de un caso positivo.

La preocupación está puesta en los servicios de salud, de seguridad, pero también en prestaciones clave como brindan la Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas SA. "Hoy el ausentismo alcanzó allí al 15% del personal. Hay muchos trabajadores contagiados y contactos estrechos, tienen dificultades para prestar servicio. La principal afectación ahora está en lo laboral, las camas están controladas y no hay una tensión sobre el sistema de internación y las terapias, no así en la atención primaria”, describió Pusineri.