Pablo Moyano comparó al Ministerio de Trabajo de la gestión de María Eugenia Vidal con el de la dictadura de Jorge Rafael Videla, destacó la importancia de que “después de cuatro años está saliendo a la luz” la estrategia para perseguir y criminalizar a las organizaciones sindicales, y se mostró esperanzado en que “esta vez la Justicia investigue y los que tengan que pagar paguen”. El cotitular de la CGT reiteró que el armado de causas gestionadas desde el Poder Ejecutivo macrista con la AFI y sus alfiles judiciales y mediáticos apuntaba a “acallar a aquellos que peleábamos” contra la reforma laboral que pretendía imponer el gobierno de la alianza Cambiemos y afirmó que ningún legislador bonaerense debería dudar en apoyar el pedido de juicio político contra el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand.

“Lo importante es que después de cuatro años está saliendo a la luz”, dijo Moyano en Radio 10 en referencia al video del ex ministro Marcelo Villegas con agentes de la AFI y empresarios de la construcción platense para consensuar el armado de causas contra dirigentes sindicales. Recordó que en 2017 “nosotros denunciábamos persecución, armado de causas, nuestra organización gremial fue allanada 15 veces, hubo una multa de 1000 millones de pesos impuesta por (el ex ministro de Trabajo, Jorge) Triaca y nadie nos creía, era tal la protección mediática” del gobierno de Macri que los grandes medios “constantemente atacaban a las organizaciones gremiales que marchábamos contra la reforma laboral y el modelo económico”.

“Después de cuatro años está saliendo a la luz lo que denunciábamos, el armado político del ex presidente con su brazo político en la provincia, con quien se rajó y se refugió en la Ciudad de Buenos Aires, la señora Vidal, Patricia Bullrich, (Florencia) Arietto, la pata judicial con este caradura que todavía no sabemos cómo sigue en sus funciones que es Conte Grand, con fiscales afines a ese partido político y la protección mediática”, añadió, y lamentó que “ya están pidiendo por favor que pase la causa a ‘Comodoro PRO’ para que toda esa banda de jueces que tienen a favor del PRO los proteja”. “Ojalá que esta vez la Justicia investigue y los que tengan que pagar paguen. Porque no era Pablo Moyano, que era la obsesión de ellos, u otros dirigentes, el tema era acallar a aquellos que peleábamos para después venir con una reforma laboral y una lluvia de inversiones que prometían, para llevar adelante una política de flexibilización laboral”, recordó.

“Han hecho mucho daño estos tipos. ¿Qué diferencia hay entre Marcelo Villegas, el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con el ex ministro de Trabajo de la dictadura militar de Videla? Se llamaba (Horacio Tomás) Liendo ese delincuente. Si los dos pensaban lo mismo: desaparecer sindicatos, desaparecer dirigentes e ir por los derechos de los trabajadores”, reflexionó, y apuntó contra Vidal. “Esta señora, como siempre, cara de buenita, mirando para otro lado, haciéndose la inocente… Es como si en el sindicato que conduce Hugo (Moyano) hay reuniones por abajo en cuanto a políticas de los laburantes, ¿no se va a enterar el secretario general? Ahora se quiere desligar de responsabilidades. Era parte, que la investigue la Justicia y ojalá se sepa la verdad de cómo tenían todo un armado de causas”, destacó.

Con respecto al pedido de juicio político contra Conte Grand y las dificultades del Frente de Todos para conseguir quórum en la Legislatura bonaerense, Moyano opinó que “ahí va la dignidad de cada senadora, senador, diputada o diputado”. “Si te están diciendo que este tipo apretaba jueces, apretaba fiscales para armar causas, para llevar adelante las políticas que le imponía el Fondo Monetario Internacional, y hoy están los diputados dudando qué hacen, bueno, eso ya queda en la conciencia de cada uno. Con lo que se vio en el video y lo que seguramente va a ir saliendo en los próximos días creo que ningún diputado o senador tendría que tener dudas en apoyar el juicio político a este tipo”, se esperanzó.