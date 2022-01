Ayer se llevó adelante un nuevo encuentro de la reciente Mesa del Agua, convocada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) ante la crisis hídrica que se vive en la provincia desde hace algunas semanas. En esta instancia, se buscó trabajar de manera focalizada la problemática del acceso al agua potable y saneamiento en el departamento General San Martín, al norte salteño. En lo urgente, se decidió contratar más camiones cisterna mientras que en paralelo se busca trabajar en las soluciones de fondo.

El encuentro, encabezado por el presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, se llevó a cabo en un día en que la temperatura superó los 40° en algunos lugares de la provincia y hubo otra vez protestas por la falta de agua en gran número de comunidades indígenas del departamento San Martín y en otras localidades. También participaron el titular de Aguas del Norte, Luis María García Salado, y representantes de las carteras de Infraestructura y Economía provincial, intendentes y legisladores locales. La reunión fue de manera virtual, por el aumento de casos de covid-19.

La diputada provincial Gladys Paredes recordó que San Martín soporta una crisis desde hace décadas. Sostuvo que esta realidad es consecuencia de la desinversión en la infraestructura para la provisión de agua, e incluso en la red de energía eléctrica en la zona. Dijo que por estas razones lo planteado en la Mesa del Agua fue "una situación de emergencia típica en nuestras vidas cotidianas".

Y afirmó que la solución inmediata en la ola de calor es el incremento de camiones cisterna, pues hay lugares -la mayoría comunidades indígenas- que acceden al agua envasada cada dos o tres días.

Actualmente en el departamento, que tiene más de 160 mil habitantes, están funcionando cerca de 22 camiones de los 51 que ya tiene contratados la empresa proveedora. A esos se sumarían otros 6, a través de la coordinación entre el municipio y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la provincia, que mandaría los fondos para su contratación.

De esta manera, se decidió que desde ayer, se canalice la asistencia financiera para la entrega alternativa de agua potable con camiones cisterna en las distintas localidades del departamento por intermedio de la Secretaría de Interior, con la intervención de los intendentes municipales y la prestataria.

Sin embargo, Paredes dijo que pensar esa cantidad de camiones para todo el departamento aún es insuficiente si se tiene en cuenta la cantidad de habitantes, la distancias geográficas y la precariedad en el acceso al agua que tiene un alto porcentaje de la población. "Sólo necesitaríamos esos 22 camiones en General Mosconi", expresó. En el departamento también están los municipios de Embarcación, General Ballivián, Salvador Mazza, Aguaray y Tartagal, siendo este último, el más grande.

Del encuentro de la Mesa también participaron representantes de Edesa, la empresa que provee energía eléctrica. Paredes dijo que hay una gran problemática en este servicio, y eso se debe no sólo a las fuentes de energía, sino al transporte y distribución. "En los últimos días, fueron muchos los transformadores de distribución que explotaron", relató.



Afirmó que es necesario que se coloquen nuevos transformadores, pero con mayor potencia, o definir fraccionar las cargas para que no queden recargados. Y hubo un pedido de que se busquen las inversiones necesarias para crear una nueva estación de transporte de energía eléctrica en Tartagal.

Por tal razón, tanto los representantes de Edesa como de Aguas del Norte se comprometieron a trabajar conjuntamente para minimizar las incidencias o cortes del servicio de energía eléctrica que repercuten en el normal funcionamiento de las estaciones de bombeo de agua potable.

Para hoy, la Mesa está convocada con las autoridades del departamento Orán; y mañana será con representantes de Rosario de la Frontera y Metán.

Soluciones de fondo

Otro de los puntos que se debatió en la Mesa del Agua es que se debe reformular el Plan Director de Aguas 2010-2025, contemplando soluciones de fondo para la problemática del agua potable y el saneamiento del departamento sanmartiniano. Para Paredes, deben consultar con especialistas que presenten alternativas definitivas al padecimiento de muchas familias.

La legisladora tomó de ejemplo la situación del dique Itiyuro, de donde se provee el agua a las localidades del norte, y se preguntó: "¿Hay que dragarlo?, ¿hay que construir un nuevo dique? Porque nosotros no tenemos (dique), si vamos al caso, y debemos pensar en un acopio de agua". No obstante, no desestimó todas las obras de pozos de agua que se están llevando adelante, pues aseguró que son "justas, pero hay que ir buscando las soluciones de fondo".

En la reunión se informó sobre la inversión en San Martín, de aproximadamente 25 millones de dólares en el trienio 2022/2024, más el avance de las obras hídricas que el gobierno provincial viene ejecutando.



La legisladora destacó que son las comunidades indígenas "las que más están padeciendo", no sólo en relación a la cantidad de agua a la que acceden, sino a la calidad. Recordó en este sentido que hace dos semanas presentó una nota al Ente Regulador dando a conocer que en el Hospital Juan Domingo Perón se había constatado la aparación del parásito criptosporidio, conocido por ser uno de los causantes más comunes de diarrea infecciosa en humanos.

Paredes dijo que se estaban relevando varios casos en niños y niñas del departamento con este parásito, señalando que la única solución a mano es que se hierva el agua. Por eso instó a que la empresa prestataria realice campañas de difusión al respecto. En el encuentro, Saravia comunicó que el Enresp puso en marcha un estudio para evaluar la situación del agua en la zona.

Protestas en toda la provincia

A pesar de que la Mesa del Agua pautó reuniones focalizadas, las protestas no cesan en todo el territorio provincial. Un ejemplo es el corte sobre la ruta provincial 13 que están llevando adelante vecinos del pueblo de La Unión. El corte, que se inició ayer y continuará hoy, se anuncia por ahora por tiempo indefinido, hasta tener una respuesta.

Cristina Guzmán, representante de los vecinos, contó a Salta/12 que la situación ya se torna crítica pues sufren la constante falta de agua desde hace años. "Acá hay un sólo pozo que funciona, que además es antiguo porque se hizo hace 50 años cuando se fundó el pueblo", recordó. Actualmente el pueblo tiene cerca de 10 mil habitantes.

En ese sentido, dijo que la empresa Aguas del Norte construyó un pozo hace unos tres años, pero "nunca funcionó", además el agua que salía tenía mucha contaminación y por lo tanto, no servía.

Guzmán dijo que por el momento nadie se comunicó con ellos, ni de la empresa ni del gobierno provincial, dándoles algún tipo de respuesta, por lo que optaron por cortar la ruta. "Estamos esperando que se apiaden de nosotros con esta calor de 45 grados", manifestó.

A la problemática del agua también agregó que no cuentan con insumos en el hospital local para atender a los casos de covid, de los que registran unos 50 contagiados. "Cada cual se está curando como puede", lamentó, afirmando que se mantienen aislados, pero no tienen la medicación necesaria para sobrellevar la situación. La última información que tuvieron es que el médico del lugar también contrajo la enfermedad. "Por parte de la provincia, es un abandono total hacia nosotros", lamentó.