Luego de conocerse do asesinatos de menores por parte de sus familiares, una nena de dos años que fue asesinada por su madre en Parque Patricios y otro beba de tres meses que también fue estrangulada en Ingeniero Budge, la psicóloga Alejandra Libenson habló sobre los filicidios de los últimos meses en nuestro país.

"Yo creo que las madres mataron a sus hijos físicamente pero primero los mató la no Justicia. La Ley no intervino a tiempo y estos niños sufrieron las consecuencias de una Ley que invisibilizó a los niños, y una sociedad que vio o vio y se hizo la tonta o no intervino a tiempo", explicó la especialista.

Asimismo, afirmó en cuanto a los felicidios que "existió siempre, hay muchas madres que han matado a sus hijos física o simbólicamente. La matanza de un niño implica que el niño no era una persona sino que era un objeto de pertenencia de estos padres y madres".

Por otra parte, en cuento a las señales de estar sufriendo violencia infantil que dan los niños, Libenson afirmó que "cambios de conducta, autoflagelación, chicos que no se adaptan a una situación nueva. Niños que comen mal, duermen mal, que dejan de controlar esfínteres, que no quieren contactarse con ninguna persona, que evitan el contacto físico y niños que son muy pequeños y que tal vez no tienen lenguaje para expresarse pero el cuerpo lo hace por ellos".