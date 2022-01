En una inspección ocular en el séptimo piso de la sede central porteña del Banco Provincia, integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia constataron dos cuestiones centrales de la trama de la "Gestapo antisindical": en ese lugar nunca antes ni después de la reunión del 15 de junio de 2017 hubo cámaras y las cuatro que se usaron para filmar el encuentro fueron instaladas un día antes y retiradas un día después; la otra cuestión corroborada es que el pedido de ese salón de usos múltiples para esos tres días fue hecho por e-mail desde la presidencia del Bapro al jefe operativo que se ocupaba del uso de ese lugar, en nombre del gobierno bonaerense, cómo reveló Página/12. Los diputados, además, pudieron hablar con la mujer que guió a algunos de los funcionarios hacia el encuentro donde estuvieron, entre otros, el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, empresarios y tres directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).



La visita al lugar permitió verificar también que llegar al salón donde se hizo la reunión en la que se planificaba el armado de causas contra sindicalistas (y en especial contra Juan Pablo Pata Medina) era imposible para personas ajenas al establecimiento si no es acompañadas. Además, no se puede ingresar al edificio si no es pasando con una tarjeta. En efecto, ni el ingreso del personal de la AFI que colocó y retiró las cámaras ni el de los participantes del encuentro quedó registrado como se hace en cualquier evento institucional. También se pudo verificar que junto al salón había una pequeña cocina y que de ahí entraban y salían los hombres de la AFI, que comandaban el encuentro.

La subcomisión de la Bicameral que se ocupa de este tema está integrada por Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y él radical Miguel Bazze. En cuanto a las cámaras se cotejó que estuvieron ubicadas apuntando exclusivamente a la mesa y que tenían memoria propia. Tailhade dijo que tanto él como el presidente de la comsisión, Leopoldo Moreau, sospechan que el ex director de la AFI, Gustavo Arribas, "fue a llevarle el video a Mauricio Macri unas" horas después, ya que figura el registro de un encuentro entre ambos en la Casa Rosada. Un mes antes había estado también, con ambos, el propio Villegas, que volvió el 24 de agosto a la misma hora que María Eugenia Vidal, cómo reveló El Destape. Al día siguiente el exministro presentó en la justicia notas de empresarios contra sindicalistas, cómo se los había instruido en el Bapro.

Los diputados pudieron hablar con una mujer a quien se ve en video con atuendo similar al de una azafata, quien trabaja hace más de dos décadas en el banco, y contó que la madre le avisó que había visto el video en la tele y que aparecía ella. Ella tenía algún recuerdo pero no tenía presente a quien había acompañado en el ingreso y hasta el salón. Solo recordaba al intendente de La Plata Julio Garro. Confirmó que ingresaron sin registro

Tailhade relató a este diario que en una breve reunión con él actual titular del Bapro, Juan Cuattromo, habló de la existencia de los mails de la presidencia del Banco que pedían el salón con una alusión a la gobernación de María Eugenia Vidal. Los correos fueron entregados a la justicia.