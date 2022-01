El exjefe de seguridad de la sede porteña del Banco Provincia de Buenos Aires, Mariano Albito, confirmó este miércoles que “nunca hubo cámaras” de seguridad en la sala de reuniones de esa entidad, ni antes ni después del encuentro de la “Gestapo antisindical” del 15 de junio de 2017, en la que confluyeron funcionarios de primera línea del gobierno de María Eugenia Vidal, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de la construcción. Albito declaró ante legisladores de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, que citó para este jueves al exdirector operacional de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, uno de los participantes del cónclave para planificar el armado de causas judiciales contra sindicalistas molestos.

“Nos hizo un gran aporte porque dijo que nunca hubo en ese lugar de la reunión cámaras de seguridad, ni antes ni después de ese encuentro”, relató el diputado Eduardo Valdés. “Esa afirmación confirma que las cámaras fueron puestas por la AFI”, añadió el legislador del Frente de Todos. “Es muy valorable la conducta tanto de la empleada de ceremonial que vino ayer (por el martes) como la de hoy del gerente de seguridad del banco. Creemos que la gente que no tiene nada que esconder se presenta y no pide postergación”, afirmó Valdés en tácita alusión al procurador bonaerense Julio Conte Grand, quien pidió declarar por escrito ante la Bicameral.

Albito confirmó la información que los legisladores habían obtenido el martes pasado durante una inspección ocular al Bapro en cuanto a las condiciones generales de seguridad y el modo de acceder al séptimo piso, al que los invitados no llegan acompañados por personal de seguridad sino de relaciones institucionales y eventualmente de la presidencia del banco. También destacó que es política del banco no tener cámaras en oficinas internas, salvo algún pedido específico. Fuentes parlamentarias contaron que el intercambio sirvió para “corroborar algunas hipótesis y tener más claro cuál fue el ámbito del encuentro, y confirmar que no había cambiado nada de la escenografía”.

La reunión de la Bicameral con Albito se realizó en el edificio del Bapro ubicado en San Martín y Bartolomé Mitre, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la investigación sobre el accionar de una mesa judicial bonaerense durante la gestión de Vidal, corroborada a partir del hallazgo en la AFI del video del encuentro del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, con empresarios y agentes de inteligencia. La subcomisión abocada a investigar el episodio, que además de Valdés integran Rodolfo Tailhade y el radical Miguel Bazze, citó para este jueves al ex director operacional de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, encargado del área tecnológica de ese organismo y uno de los funcionarios que participó de la reunión.

La Bicameral había confirmado el martes durante su visita a ese edificio que las cámaras fueron instaladas el día anterior a la reunión y retiradas el día después. También corroboró que el pedido del salón de usos múltiples entre el 14 y el 16 de junio de 2017 fue formulado por mail desde la presidencia del Bapro hacia el jefe operativo que se ocupaba del uso de ese espacio, en nombre del gobierno de Vidal. Esos correos electrónicos ya fueron incorporados a la causa judicial. A pedido del juez federal platense Ernesto Kreplak, el banco envió además un extenso listado de las personas registradas por ingresar o salir del edificio el día de la reunión, entre quienes no figuran los partícipes del cónclave.

Los diputados hablaron también esta semana con la mujer que aparece en el video con una ropa similar a la de una azafata, quien trabaja desde hace más de dos décadas en el banco, quien contó que su madre le avisó que había visto el video en televisión y la había reconocido. La empleada de ceremonial, que es personal estable del banco, relató ante los legisladores que tenía algún recuerdo pero que no tenía presentes a quiénes había acompañado en el ingreso y hasta el salón, a excepción del intendente de La Plata, Julio Garro.