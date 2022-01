La producción de gas de diciembre fue la mejor para ese mes de los últimos trece años, con un total de 129 millones de metros cúbicos aproximados por día, informó la Secretaría de Energía. De esta forma, se cerró "un 2021 histórico marcando un nuevo récord", con niveles "impulsados principalmente por la producción no convencional, que continúa creciendo y ya representa un 52% del total", destacó Darío Martínez, titular del área, en un comunicado.



Energía resaltó que "la producción no convencional sigue en alza" e indicó que el mes pasado se produjeron un total de 67 millones de metros cúbicos aproximados por día, lo que significa un crecimiento interanual del 43%, superando en un 20% los niveles que se tenían en febrero del 2020 antes del inicio de la pandemia de coronavirus.



Martínez destacó que la implementación del Plan Gas.Ar permitió aumentar la producción pese al contexto global de crisis energética". En lo que respecta a la provincia de Neuquén, los números reflejan la recuperación de la producción en Vaca Muerta, con un crecimiento interanual de la producción de gas no convencional de más del 50%, llegando a los 61 millones de metros cúbicos por día.



"Estas son grandes noticias porque se genera un círculo virtuoso que genera más trabajo, potencia las economías regionales y les permite a las provincias recibir más regalías para construir escuelas, hospitales o lo que consideren prioritario" apuntó el secretario de Energía.



A su vez, la producción de petróleo alcanzó en diciembre de 2021 los 559.000 barriles diarios, y representó el mejor desempeño desde octubre de 2012, señaló en otro comunicado la Secretaría de Energía. La producción de diciembre fue superior a la de noviembre en 2000 barriles diarios. La no convencional tuvo una participación del 38% en el total del mes, lo que implica un crecimiento interanual del 64%.

En este punto, Darío Martínez refirió que "le dimos reglas claras y previsibilidad a la actividad y mes a mes aumentó la producción. Esto nos permite generar más energía para acompañar el proceso de crecimiento que está viviendo Argentina".



Agregó que "cuando un país produce más, genera más trabajo, más pymes abren sus puertas y se suman al sector, desarrollamos más valor agregado y más tecnología nacional. Todos aspectos claves para la reactivación económica que atravesamos".



La producción total de petróleo superó en un 14% a la del mismo mes de 2020, y el principal aporte proviene de Vaca Muerta. El informe del área precisa que en diciembre "se produjeron 212.000 barriles diarios de petróleo no convencional (shale y tight), un 4% más que en noviembre y casi un 64% más en comparación con el mismo mes del año pasado".



En base al crecimiento del segmento no convencional, Martínez afirmó que "desde que asumimos pusimos toda nuestra energía en desarrollar este sector clave para la reconstrucción argentina, y eso está dando grandes resultados".



En sintonía con los números nacionales, la provincia de Neuquén –donde se localiza el área de Vaca Muerta- mostró un crecimiento en la producción total de petróleo de un 3% respecto de noviembre y 49% interanual. La no convencional, por su parte, lo hizo en un 4% y 66% respectivamente.



La Secretaría de Energía señaló que "la actividad en todo el territorio se encuentra en alza y ya superó los números pre pandemia". En ese sentido, destacó que "la producción total de petróleo de diciembre superó los valores de febrero de 2020 en casi un 6%, mientras que la producción de petróleo no convencional superó esos valores en un 69%".