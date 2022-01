El serbio Novak Djokovic podría jugar el torneo de Roland Garros en París en mayo próximo ante los cambios en las normas anti Covid que se producirán en Francia y permitirán a los extranjeros no vacunados ingresar al país si hubieran sido positivos en los últimos seis meses.

Con estos cambios, Djokovic quien se contagió el pasado 16 de diciembre tendría "inmunidad" hasta el 16 de junio, algunos días después de que termine el torneo parisino, que se jugará entre el 22 de mayo y el 5 de junio. De esa forma, podría defender el título que logró el año pasado, tras superar a Rafael Nadal en las semifinales y a Stefanos Tsitsipas en la definición.

Tras quedar afuera del Abierto de Australia después de haber sido deportado por su negativa a vacunarse surgieron las dudas acerca del número de torneos que podrá jugar el serbio en los próximos meses si no cambia de postura. El gran objetivo del número 1 del mundo es jugar y ganar otro Grand Slam para desempatar con el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer en el récord compartido de 20 títulos major. Justo después de que Djokovic fuera deportado de Australia, Francia había endurecido sus restricciones, por lo que el serbio no iba a poder regresar a París a defender su título. Sin embargo, con la nueva aclaración, el serbio podría actuar en Roland Garros sin ningún inconveniente.

Por otra parte, Djokovic fue invitado a jugar el torneo de Rotterdam en Países Bajos, entre el el 7 y el 13 de febrero próximo. El director del abierto neerlandés, Richard Krajicek, aseguró que no existe ninguna limitación para la llegada del número uno. "Novak no rompería ninguna regla si viniera aquí por lo que sería bienvenido. Mi opinión es que todos tienen derecho a no vacunarse", expresó el ex top ten neerlandés, campeón de Wimbledon en 1996.