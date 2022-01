Evan Rachel Wood denunció que su expareja, el cantante Marilyn Manson, abusó sexualmente de ella en 2007 durante el rodaje del video de la canción "Heart-Shaped Glasses", que formó parte del álbum que el músico editó ese año.

"Esencialmente, fui violada en cámara", reveló la actriz en Phoenix rising, el documental que HBO produjo sobre su vida y su carrera y que ayer fue estrenado en el festival de cine de Sundance. En el rodaje "nada fue como pensé que iba a ser", dijo la actriz, que subrayó que había acordado realizar una "escena de sexo simulado" con quien entonces era su pareja. En ese momento, ella tenía 19 años y él, 38.

Comenzada la grabación "estábamos haciendo cosas que no eran las que me habían dicho a mí". "Una vez que las cámaras comenzaron a funcionar, él me penetró de verdad. Yo nunca había accedido a eso. Soy una actriz profesional, estuve haciendo estas cosas toda mi vida; nunca había estado en un set tan poco profesional en mi vida hasta ese día. Era un completo caos, y no me sentí segura. Nadie me estaba cuidando. Filmar ese video fue una experiencia realmente traumática", relató Wood en una entrevista del documental, consignó la publicación especializada en música Pitchfork.

En el film, la actriz recordó que no supo cómo defenderse "ni cómo decir no, porque había sido condicionada y entrenada para no cuestionar, para ser solamente un soldado".

Luego de la grabación, "me sentí asquerosa y como si hubiera hecho algo vergonzoso, y puedo decir que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Fui coercionada para hacer un acto de sexo comercial bajo premisas falsas".

"Ahí fue cuando se cometió el primer crimen contra mí, y esencialmente fui violada en cámara", contó Wood, quien a principios de 2021 identificó a Manson como el responsable de las agresiones sexuales y psicológicas que ella durante años había denunciado pero sin dar a conocer el nombre.

Por su parte, el músico, a través de un vocero, negó las acusaciones una vez más. "De todas las acusaciones falsas que Evan Rachel Wood hizo sobre Brian Warner (el nombre real de Manson), su imaginativo relato del proceso de producción del video de Heart-Shaped Glasses, hace 15 años, es la más descarada y la más fácil de desacreditar, porque hubo múltiples testigos", aseguró el abogado del músico, Howard King, en un comunicado.

Wood estaba "totalmente coherente" y "profundamente involucrada en la planificación de la pre-producción y la post-producción" del video, añadió el abogado, que también aseguró que se trató de "una escena de sexo simulado".