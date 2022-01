No todo es festejo para Boca tras su título en el torneo internacional de Verano, porque el mediocampista Eduardo Salvio presiona para renovar su contrato que vence en junio, mientras es una de las piezas fundamentales en el esquema del entrenador Sebastián Battaglia.

"No sabría bien qué decirte porque todavía no está cerrado, pero el club sabrá cuándo tiene que ofrecerme... o no, porque está en todo su derecho. Yo de mi parte me seguiré entrenando, preparando, lo único que pienso es en jugar y disfrutar mis días en Boca", aseguró el "Toto".

En declaraciones a la transmisión oficial, Salvio reveló entonces que podría convertirse en un punto de conflicto porque, en caso de tener un buen inicio de temporada, cualquier club podría negociar con él en condición de libre. "Estoy contento de poder compartir un momento de estos una vez más con todos mis compañeros y la gente, contento por el partido y cómo se dio todo. Cada día me siento mejor, en general venimos haciendo una buena pretemporada desde el día uno, estos partidos nos sirven para el torneo y la Libertadores", sostuvo.

Salvio convirtió el último penal que le permitió a Boca obtener la Copa Argentina en diciembre pasado y durante el torneo de Verano de La Plata tuvo una destacada participación. En ese sentido, también habló sobre su posición en el campo y lo que le pide el entrenador Sebastián Battaglia: "Uno juega donde lo ponga el técnico, Seba sabe que no tengo problemas en hacerlo ahí, entrené y jugué muchísimas veces en esa posición. Seba sabe que estoy a disposición de él para hacer de enganche, segunda punta, por afuera o lo que sea".