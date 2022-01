La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponderó este mediodía el acuerdo alcanzado con el gobierno de Alberto Fernández y definió que se llegó a "un entendimiento sobre políticas clave" durante las negociaciones entre el personal técnico del Fondo y las autoridades locales.



Los dichos de Kristalina Georgieva

Georgieva dijo estar "entusiasmada" porque ambas partes se pusieron de acuerdo en un programa que permitirá "abordar los desafíos actuales como la inflación y asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible para el pueblo argentino".

La titular del FMI compartió el comunicado publicado por el organismo minutos antes, ese que confirma el acuerdo de facilidades extendidas suscripto con el gobierno argentino. El documento aclara que este nuevo entendimiento para renegociar la deuda de US$ 44.000 millones contraída durante el macrismo permitirá una mejora “gradual y sostenible de las finanzas públicas” y que incluirá la "reducción de subsidios a la energía de manera progresiva".

Inflación y tasa de interés

El FMI precisó que se arribó a un entendimiento “sobre el marco para la implementación de la política monetaria como parte de un enfoque múltiple para enfrentar la alta y persistente inflación. Este marco tiene como objetivo asegurar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad”.

“Es importante destacar que también permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados. Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”, destacaron.

Por último, aclararon que tanto el personal técnico del FMI y como las autoridades argentinas “continuarán su trabajo en las próximas semanas para llegar a un acuerdo a nivel del personal técnico. Como siempre es el caso, el acuerdo final sobre un acuerdo de programa estaría sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”.

Las declaraciones de Martín Guzman

Más temprano, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aclaró que el acuerdo se firmara previo paso por el Congreso Nacional y explicó que tendrá una duración de dos años y medio sujeto a diez revisiones.



En conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete Juan Manzur, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que el programa no es un préstamo stand by, como el que adhirió el Gobierno de Mauricio Macri durante su gestión en 2018, sino que se trata de un acuerdo de “facilidades extendidas para refinanciar los vencimientos de ese programa stand by”.

El ministro, entre otros puntos, anticipó que "no va a haber ningún salto cambiario" y que "el déficit fiscal tendrá una reducción gradual". Además, aclaró que también habrá una reducción "gradual y decidida" de la asistencia del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional. También se acordó tener una estructura de tasas interés reales positivas y avanzar en la reconstrucción de la deuda pública en moneda local, anunció Guzmán.

"Sufríamos un problema, y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer", celebró también el presidente Alberto Fernández.



Los puntos del acuerdo que el FMI consideró centrales:

✔️ El FMI y las autoridades argentinas llegaron a un entendimiento sobre las políticas clave

✔️ Se acordó el sendero de consolidación fiscal que mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario

✔️ El acuerdo permitirá un esquema consistente con incremento del gasto real.

➡️ El programa permite:

✔️ Subir el gasto en Infraestructura y Ciencia y Tecnología

✔️ Protege los programas focalizados en inclusión social

✔️ Implementación de una política monetaria como parte de un enfoque integral para enfrentar la inflación

✔️ También hay acuerdo en la estrategia de reducción de los subsidios a la Energía de manera progresiva, con mejor redistribución del gasto

✔️También se acordó que el apoyo financiero adicional de los socios Internacionales de Argentina ayudaría a reforzar la resiliencia externa del país y sus esfuerzos para asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible.